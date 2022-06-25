Фон дер Ляйєн спрогнозувала, чи повернеться ЄС до нормальних відносин із Путіним

Фон дер Ляйєн вважає, що відносини ЄС з Путіним вже не налагодяться

Президентка Єврокомісії вважає, що Путін не зможе виграти війну проти України

Євросоюз уже не зможе повернутися до нормальних відносин із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає ТСН.

За словами Фон дер Ляйєн, на совісті Путіна лежить жахлива та злочинна війна в Україні. Крім того, вона назвала російського диктатора злочинцем, який «має заплатити за все».

«Він злочинець і як злочинець повинен платити ціну, яку змусив заплатити нас. Платити за шкоду, яку він завдав. Отже, ми ввели шість пакетів санкцій, які серйозно підривають російську економіку. Глибше і глибше - чим довше вони тягнуться. Для нас неможливо повернутися до нормальних відносин із Путіним», – сказала Урсула фон дер Ляйєн.



Вона додала, що Путін не зможе більше виграти цю війну, а Україна переможе.

Нагадаємо, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Також лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Також стало відомо, що Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро.

Варто зауважити, що за словам держсекретаря США Ентоні Блінкена, після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, РФ вже програла цю війну.