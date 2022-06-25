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    Політика

    РФ вже програла – Блінкен

    Країни групи G7 на майбутньому саміті в Німеччині обговорять війну Росії проти України - РФ вже програла – Блінкен
    Країни групи G7 на майбутньому саміті в Німеччині обговорять війну Росії проти України
    фото з відкритих джерел

    Блінкен заявив, що дії Росії в Україні за останні вісім років не можна охарактеризувати як «захист життів»

    Після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що РФ вже програла цю війну. Про це Блінкен заявив під час брифінгу.

    «Українці обороняються з неймовірною відвагою, а Росія вже програла. Метою Путіна, як він сам говорив, було знищення України як незалежної та суверенної країни. Ця мета зазнала невдачі...

    За даними нашої розвідки, війська РФ страждають від низького бойового духу, високого рівня смертності, проблем з технікою і керівництва, яке відмовляється повідомляти їм про реальний стан справ на полі бою», – сказав Блінкен.

    Нещодавно Блінкен заявив, що Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну. США пам'ятають про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні Росії проти України, сказав держсекретар.

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    Теги: росія окупанти США війна українці Україна окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
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    РФ вже програла – Блінкен