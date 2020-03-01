Французький депутат звинуватила представника «Опозиційної платформи – За життя» Волошина у брехні



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«Я абсолютно шокована. Не знаю, як можна було таке вигадати», – депутат Фото: Микола Сірук

Депутатка висловила невдоволеність тим, що її прізвище використовують для політичної пропаганди

Нещодавно нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин повідомив, що депутат нацзборів Франції від правлячої партії «Вперед, республіко!» Валерія Фор-Мунтян підтримала ідею залучення сепаратистів до переговорів щодо миру на Донбасі. Вона зі свого боку спростувала цю заяву.

Про це сама Фор-Мунтян повідомила «Новій газеті».

«Я абсолютно шокована. Не знаю, як можна було таке вигадати», – заявила депутат.

Раніше Волошин написав у Facebook: «Депутат від партії Макрона Валері Фор-Мунтян несподівано каже, що для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів «не вистачає сепаратистів».

Фор-Мунтян підтвердила «Новій газеті», що 27 лютого справді зустрілася в Парижі з Волошиним, про якого «раніше нічого не знала». Волошин запропонував розповісти про ініціативу створення «парламентського виміру «нормандського формату».

«На зустрічі я сказала депутату Волошину, що «нормандський формат» потрібно залишити в нинішньому вигляді: на рівні президентів і міністрів закордонних справ. І не залучати до цього ще й парламентаріїв, оскільки це може лише нашкодити переговорному процесу», – наголосила Фор-Мунтян, додавши: «Волошин потім мені сказав: «Ви хочете, щоб сепаратисти були за столом переговорів?» Я відповіла: «Абсолютно ні, я взагалі про це не говорила. Я говорила лише про те, що депутати і сенатори Франції не мають втручатися в «нормандський формат».

Представляючи у липні у Страсбурзі свій «план врегулювання» на Донбасі, народний депутат від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук, який є кумом російського президента Володимира Путіна, практично повторив слова Путіна про мирні переговори. За словами політика, мир на Сході України встановити «можна тільки в результаті... прямого діалогу... Києва з Донецьком, з Луганськом і з Москвою». Медведчук також заявив, що його партія пропонує «надати автономію Донбасу, і автономію в складі України».

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