Французький депутат звинуватила представника «Опозиційної платформи – За життя» Волошина у брехні
«Я абсолютно шокована. Не знаю, як можна було таке вигадати», – депутат
Депутатка висловила невдоволеність тим, що її прізвище використовують для політичної пропаганди
Нещодавно нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин повідомив, що депутат нацзборів Франції від правлячої партії «Вперед, республіко!» Валерія Фор-Мунтян підтримала ідею залучення сепаратистів до переговорів щодо миру на Донбасі. Вона зі свого боку спростувала цю заяву.
Про це сама Фор-Мунтян повідомила «Новій газеті».
«Я абсолютно шокована. Не знаю, як можна було таке вигадати», – заявила депутат.
Раніше Волошин написав у Facebook: «Депутат від партії Макрона Валері Фор-Мунтян несподівано каже, що для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів «не вистачає сепаратистів».
Фор-Мунтян підтвердила «Новій газеті», що 27 лютого справді зустрілася в Парижі з Волошиним, про якого «раніше нічого не знала». Волошин запропонував розповісти про ініціативу створення «парламентського виміру «нормандського формату».
«На зустрічі я сказала депутату Волошину, що «нормандський формат» потрібно залишити в нинішньому вигляді: на рівні президентів і міністрів закордонних справ. І не залучати до цього ще й парламентаріїв, оскільки це може лише нашкодити переговорному процесу», – наголосила Фор-Мунтян, додавши: «Волошин потім мені сказав: «Ви хочете, щоб сепаратисти були за столом переговорів?» Я відповіла: «Абсолютно ні, я взагалі про це не говорила. Я говорила лише про те, що депутати і сенатори Франції не мають втручатися в «нормандський формат».