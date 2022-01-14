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    Королева Данії відзначила 50-річчя правління (фото, відео)

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    81-річна королева з членами королівської сім'ї відвідала усипальницю данських королів у соборі Роскілле - Королева Данії відзначила 50-річчя правління (фото, відео)
    81-річна королева з членами королівської сім'ї відвідала усипальницю данських королів у соборі Роскілле
    фото: ЕРА

    Урочисті заходи відбулися у вузькому форматі через пандемію

    Королева Данії Маргрете II відсвяткувала 50-річчя від дня вступу на трон. Урочисті заходи відбулися у вузькому форматі через пандемію. Головні урочистості відбудуться влітку, повідомляє TV2.

    Спочатку 81-річна королева з членами королівської сім'ї відвідала усипальницю данських королів у соборі Роскілле. Там вона поклала вінки на могилу отця Фредеріка IX та його матері королеви Інгріди.

    До собору прийшли громадяни, щоби привітати королеву з ювілеєм. Проте знайшлися й протестувальники, які висловлювали невдоволення діями уряду.Також офіційна вітальна церемонія відбулася в парламенті Данії.

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    Королева Данії відзначила 50-річчя правління (фото, відео)
    Королева Данії відзначила 50-річчя правління (фото, відео)
    Королева Данії відзначила 50-річчя правління (фото, відео)
    Королева Данії відзначила 50-річчя правління (фото, відео)
    Королева Данії відзначила 50-річчя правління (фото, відео)
    фото: ЕРА

    Повномасштабне святкування 50-річчя Маргрете ІІ на троні відбудеться 10-11 серпня. Плануються масові частування та вихід королеви до громадян.

    До слова, британська королева Єлизавета II позбавила принца Ендрю військових звань.

    Раніше американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю в трьох епізодах згвалтування. За її словами, в перший раз вона була змушена вступити в статевий зв'язок з принцом в лондонському особняку світської левиці Гіслен Максвелл, другий випадок стався в особняку фінансиста Джеффрі Епштейна, третій – на його приватному острові.

    Позивачка підкреслила, що в момент здійснення передбачуваного злочину їй було 17 років.

    Netflix знайшов першого свідка, який підтвердив присутність британського герцога на оргіях.

    Теги: Данія політика влада
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    Королева Данії відзначила 50-річчя правління (фото, відео)