Королева Данії відзначила 50-річчя правління (фото, відео)

81-річна королева з членами королівської сім'ї відвідала усипальницю данських королів у соборі Роскілле

Урочисті заходи відбулися у вузькому форматі через пандемію

Королева Данії Маргрете II відсвяткувала 50-річчя від дня вступу на трон. Урочисті заходи відбулися у вузькому форматі через пандемію. Головні урочистості відбудуться влітку, повідомляє TV2.

Спочатку 81-річна королева з членами королівської сім'ї відвідала усипальницю данських королів у соборі Роскілле. Там вона поклала вінки на могилу отця Фредеріка IX та його матері королеви Інгріди.

До собору прийшли громадяни, щоби привітати королеву з ювілеєм. Проте знайшлися й протестувальники, які висловлювали невдоволення діями уряду.Також офіційна вітальна церемонія відбулася в парламенті Данії.

Повномасштабне святкування 50-річчя Маргрете ІІ на троні відбудеться 10-11 серпня. Плануються масові частування та вихід королеви до громадян.

До слова, британська королева Єлизавета II позбавила принца Ендрю військових звань.

Раніше американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю в трьох епізодах згвалтування. За її словами, в перший раз вона була змушена вступити в статевий зв'язок з принцом в лондонському особняку світської левиці Гіслен Максвелл, другий випадок стався в особняку фінансиста Джеффрі Епштейна, третій – на його приватному острові.

Позивачка підкреслила, що в момент здійснення передбачуваного злочину їй було 17 років.

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