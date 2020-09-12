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    Політика

    Зеленський сьогодні з робочою поїздкою перебуває на Одещині

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    Глава держави ознайомиться з об&rsquo;єктами, що входять до Національної програми &laquo;Велике будівництво&raquo; - Зеленський сьогодні з робочою поїздкою перебуває на Одещині
    Глава держави ознайомиться з об’єктами, що входять до Національної програми «Велике будівництво»

    Зеленський візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку Одещини на період до 2027 року

    Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.

    Про це повідомляє пресслужба очільника держави.

    «Глава держави ознайомиться з об’єктами, що входять до Національної програми «Велике будівництво», – зазначається у повідомленні

    Також Володимир Зеленський візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку Одещини на період до 2027 року.

    Як повідомлялося, 19 серпня президент відвідував Запоріжжя, де традиційно брав участь у презентації стратегії розвитку регіону.

    До слова, у селищі Казанка Миколаївської області ЗМІ зафіксували факт розміщення білбордів з рекламою політсили «Слуга народу» за допомогою пожежної машини.

    Раніше президент Володимир Зеленський постріляв з лука у Кам’янець-Подільській фортеці під час свого візиту на Хмельниччину.

    Зазначимо, що вранці 21 серпня розпочалася робоча поїздка президента Володимира Зеленського до Миколаївської області. Президент візьме участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року.

    Нагадаємо, 26 серпня, Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області. Президент ознайомиться з реконструкцією інфраструктурних об’єктів, що входять до Національної програми «Велике будівництво».

    будівництво Одещина Володимир Зеленський президент
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