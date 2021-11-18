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    На Одещині крадій птахів отримав десять років в’язниці

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    Крадій різав птахів прямо в сараї, де його помітили господарі - На Одещині крадій птахів отримав десять років в’язниці

    Крадій різав птахів прямо в сараї, де його помітили господарі

    Фото: bbc.com

    Суд визнав чоловіка винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень та замаху на крадіжку

    На Одещині до десяти років в'язниці засуджено зловмисника, який тяжко поранив ножем чоловіка та пошкодив його господарство – відрізав голови п'ятьом куркам. Про це йдеться у вироку суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

    Фігурант – уродженець села Ставкове. Раніше він отримав 4 роки та 1 місяць в'язниці за крадіжку, але вийшов на волю достроково на початку квітня 2020 року.

    Цього ж місяця він у темну пору доби переліз через паркан одного з домоволодінь і зламав замок на дверях сараю, в якому господарі утримують курей.

    Побачивши птахів, зловмисник вирішив їх украсти: почав відрізати птахам голови ножем і складати на підлозі. У цей час його побачила літня господиня та покликала на допомогу сина, який погнався за злодієм, що кинувся тікати.

    На вулиці син пенсіонерки наздогнав фігуранта, а той завдав кількох ударів ножем, яким перед цим різав курей, і втік. Потерпілий зазнав тяжких травм – проникні колото-різані рани черевної порожнини, пошкодження тонкого кишківника тощо.

    На місці події залишилася сумка, де була довідка фігуранта про звільнення з в'язниці. У документі було зазначено його анкетні дані, що допомогло розшукати підсудного.

    Суд визнав чоловіка винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень, замаху на крадіжку (обезголовлені кури залишилися у сараї) та засудив до 10 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, суд дав довічне ув’язнення нелюду, що з особливою жорстокістю вбив свою матір.

    Також у Києві суд арештував чоловіка за крадіжку дорогого Iphone.

    Теги: суд Одещина чоловік звільнення
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    На Одещині крадій птахів отримав десять років в’язниці