Генрокурор відкрив справу через коштовні подарунки «слуги» Аллахвердієвої

Дарувальником був батько Аллахвердієвої, однак його рівень доходів не відповідає можливості придбати такі презенти

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про відкриття справи щодо народної депутати «Слуги народу» Ірини Аллахвердієвої. До реєстрації провадження генпрокурора зобовʼязало рішення Вищого антикорупційного суду. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Спершу ж у відкритті справи було відмовлено.

«Нагадаємо, у жовтні генпрокурор злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов’язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)», – зазначили в Центрі протидії корупції.

За словами його голови Віталія Шабуніна, Аллахвердієва отримала в дарунок 14,4 млн гривень. До цього їй дарували ще 5,3 млн грн і швейцарський годинник за 310 тис. грн.

«Дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки», – зазначив Шабунін.

ЦПК звернулося до Костіна з проханням відкрити провадження, але відповіді не отримало. Після цього центр подав скаргу до ВАКС, і рішення суду зобовʼязало прокурора почати слідство.

Раніше суд зобов’язав відкрити справу проти нардепки.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва закрив справу проти народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька за відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення. Нардеп Гунько отримав у подарунок брендовий годинник Breguet від свого помічника, який працює на громадських засадах. Вартість годинника становила від $10 до $12 тис, заявили в НАЗК.