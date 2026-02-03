Зеленський та Рютте вшанували пам'ять загиблих захисників (відео)

Марк Рютте прибув в Україну

Сьогодні, 3 лютого, президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Майдан Незалежності. Народний меморіал національної пам’яті. Меморіал пам’яті про наших героїв, воїнів, наших людей, які захищали Україну від ворога, боролися і віддали найцінніше в цій війні. Разом із Марком Рютте сьогодні тут ушанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць. Вічна шана нашим воїнам. Вічна вдячність за подвиг і захист країни. Наш обов’язок – берегти пам’ять про наших полеглих героїв», – наголосив президент.

Нагадаємо, генеральний секретар Марк Рютте прибув в Україну. Він уже виступив на відкриті 15-ої сесії Верховної Ради.