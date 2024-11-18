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Міноборони анонсувало програму підтримки військових «Плюси»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони анонсувало програму підтримки військових «Плюси»
За словами заступниці Умєрова, 100 бізнесів долучаться до загальнонаціональної програми підтримки військових
фото з відкритих джерел

У межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів

Міністерство оборони України планує запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців. Вона матиме назву «Плюси». Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

«Ми хочемо запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців, вона називається «Плюси», співзвучно з назвою «Армія+». «Плюси» – це буде віртуальна валюта нашого застосунку, в який ми додаватимемо 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати наших військовослужбовців», – сказала Черногоренко.

Заступниця Умєрова пояснила, що у межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів. За її словами, ідея полягає у тому, щоб побудувати навколо військовослужбовців екосистему лояльності.

«Я хочу анонсувати та запросити наші та інші бізнеси долучатися до цієї загальнонаціональної програми. Буде відкритий меморандум, 100 бізнесів підпишуть з Міністерством оборони цей меморандум», – сказала посадовиця.

Нагадаємо, Міністерство оборони планується відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Як повідомлялося, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Україні незабаром оголосять про початок роботи військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців.

До слова, Міністерство оборони планує перетворити застосунок «Резерв+» на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити відповідні функції територіальних центрів комплектування у взятті військовозобов'язаних на облік.

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Теги: Міноборони військові

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