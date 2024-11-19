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Якщо окупанти зруйнують ГЕС, то Кременчук за годину піде під воду – Департамент цивільного захисту

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Якщо окупанти зруйнують ГЕС, то Кременчук за годину піде під воду – Департамент цивільного захисту
Експерти пояснили, що буде з Кременчуком у разі прориву дамби на ГЕС
фото з відкритих джерел

Орієнтовно наслідки техногенної аварії ліквідуватимуть від 7 до 10 днів

У разі руйнування російською армією споруд Кременчуцької гідроелектростанції затоплення міста може статися менше ніж за годину. Про це в інтерв'ю «Суспільному» повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міськради.

Зазначається, що в зону можливого катастрофічного затоплення потрапляють центральна та правобережна частини міста Кременчук, село Мала Кохнівка в Кременчуцькій громаді, а також Потоки, Соснівка та Придніпрянське в Потоківській громаді. 

У разі руйнації дамби вода до міста може досягти за 30-45 хвилин. Цей час потрібно використати для евакуації та переміщення в безпечні зони:

на лівобережній частині – до нагірної частини міста Кременчук;
на правобережній частині – на Деївську гору.
Для тих, хто не встигне евакуюватися, рекомендується піднятися на поверхи вище другого в своїх будинках і чекати на зниження води або прибуття рятувальників. Орієнтовно ліквідація наслідків техногенної аварії може зайняти від 7 до 10 днів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня у результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула.

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Теги: окупанти війна Кременчук ракетна атака

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