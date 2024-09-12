Президент Ердоган зазначив, що «Туреччина щиро бажає завершення війни справедливим та міцним світом на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України»

Про багатовекторність Ердогана

Там султан заявив, що Крим треба повернути Україні. Що вчергове нагадує нам наскільки Туреччина загалом і Ердоган як її керівник особливо намагається грати на всіх шахівницях одночасно. Що дратує приблизно всіх, крім його самого і його однодумців.

Тож. Чому Ердоган одночасно хоче вступити до БРІКС і підтримує повернення Криму?

Перше – той саме тюркський світ. Ердоган регулярно підкреслює пріоритет захисту кримських татар, які мають тюркське коріння. Туреччина тривалий час підтримує цю громаду і виступає проти порушень їхніх прав на окупованій території.

Приблизно з тієї самої причини у Туреччини складна динаміка відносин з Китаєм. Через уйгурів. І фактор впливу на тюркські громади і народи в інших країнах розглядається як інструмент впливу на політику цих країн, навіть якщо це такі гіганти як Китай і Росія.

Друге – фактор територіальної цілісності. Туреччина, як і купа інших країн, у яких не до кінця вирішені територіальні суперечки чи існують сепаратистські рухи, завжди будуть підтримувати легітимну територіальну цілісність інших країн. Єдиними виключенням з цього правила була незалежність Косово і Північного Кіпру, але це – в першу чергу – релігійний фактор.

Третє – фактор Чорного моря і регіональної політики. Стратегічно в інтересах Туреччини збереження адекватного балансу і безпеки в Чорному морі. Контроль Росії над Кримом створює дисбаланс у бік останньої і створює виклики для Анкари, яка прагне посилити свій вплив на Чорному морі, забезпечити спокійну торгівлю в регіоні і не створювати загроз для своїх стратегічний проток у Мармуровому морі. Тому український Крим набагато більш привабливий сценарій.

Ердоган намагається зберігати баланс у відносинах із Росією та Україною, що важливо для його регіональної політики. Попри стратегічні проєкти з Москвою в енергетиці і ще кількох галузях, Туреччина продовжує зміцнювати зв’язки з Україною, особливо у військовій та економічній сфері.

Четверте – балансування між Заходом і Сходом. Виступаючи за повернення Криму Україні, Ердоган посилає сигнал НАТО і західним партнерам про свою підтримку міжнародного права. Це вчергове нагадує «так, ми, звісно, специфічний член НАТО, але ми член НАТО, ми просто хочемо захищати в першу чергу свої інтереси».

Пʼяте – Ердоган хоче ствердити Туреччину як логістичний і геополітичний суперхаб. Саме тому він веде свою країну – члена НАТО в БРІКС. БРІКС не треба розглядати як якийсь «союз». Між його членами надто багато протиріч, і їх всіх обʼєднує лише прийнятні (партнерські чи нейтральні) відносини з Росією. Але як дипломатичний майданчик БРІКС розглядатися цілком може.

Тому Анкара туди і лізе. Щоб зміцнити свої економічні та політичні позиції на глобальному рівні, отримати додаткові входи в Африку і в Азію, диверсифікувати свою політику.

З одного боку, Туреччина підтримує Україну та Захід у питанні Криму, але водночас шукає можливості розширення співпраці з БРІКС, де ключову роль відіграє Росія.

Туреччина прагне отримати максимум політичних і економічних інструментів, зберігаючи контакти з усіма учасниками регати. І заради цього зробити заяву по Криму – нормальна ціна. Тим більше, що для Росії Туреччина зараз надто важлива, щоб якось протестувати.

Ця політика – політика балансувати між протилежними інтересами. І – треба визнати – ось в цьому Ердоган демонструє справжню майстерність.