ЗСУ зайняли ще два населених пункти у Курській області

Моніторингова група DeepState оновила мапу бойових дій

Під час Курської операції, яку Сили оборони України проводять на території держави-агресорки, підрозділи українських військ зайняли ще два населених пункти. Про це в суботу, 14 вересня, повідомили в моніторинговій групі DeepState, опублікувавши оновлену мапу бойових дій.

За інформацією аналітиків, українські війська просунулися у північному напрямку та зайняли села Вітряно, Дуровку та частину населеного пункту Журавлі.

Водночас під час контрнаступальних дій російської армії на Курщині ворог зайняв село Снагость та довколишні населені пункти, а також просунувся в сторону Любимівки, яка перебуває під контролем українських військ.

Нагадаємо, 14 вересня також стало відомо, що українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області і проникли на кілька кілометрів углиб російської території.

Також, за словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Проте, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.