ЗСУ зайняли ще два населених пункти у Курській області
Моніторингова група DeepState оновила мапу бойових дій
Під час Курської операції, яку Сили оборони України проводять на території держави-агресорки, підрозділи українських військ зайняли ще два населених пункти. Про це в суботу, 14 вересня, повідомили в моніторинговій групі DeepState, опублікувавши оновлену мапу бойових дій.
За інформацією аналітиків, українські війська просунулися у північному напрямку та зайняли села Вітряно, Дуровку та частину населеного пункту Журавлі.
Водночас під час контрнаступальних дій російської армії на Курщині ворог зайняв село Снагость та довколишні населені пункти, а також просунувся в сторону Любимівки, яка перебуває під контролем українських військ.
Нагадаємо, 14 вересня також стало відомо, що українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області і проникли на кілька кілометрів углиб російської території.
Також, за словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.
До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.
Проте, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.
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