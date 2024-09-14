Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ зайняли ще два населених пункти у Курській області

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ зайняли ще два населених пункти у Курській області
Українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області
фото: Сухопутні війська України/Telegram

Моніторингова група DeepState оновила мапу бойових дій

Під час Курської операції, яку Сили оборони України проводять на території держави-агресорки, підрозділи українських військ зайняли ще два населених пункти. Про це в суботу, 14 вересня, повідомили в моніторинговій групі DeepState, опублікувавши оновлену мапу бойових дій.

За інформацією аналітиків, українські війська просунулися у північному напрямку та зайняли села Вітряно, Дуровку та частину населеного пункту Журавлі.

Водночас під час контрнаступальних дій російської армії на Курщині ворог зайняв село Снагость та довколишні населені пункти, а також просунувся в сторону Любимівки, яка перебуває під контролем українських військ.

ЗСУ зайняли ще два населених пункти у Курській області фото 1

Нагадаємо, 14 вересня також стало відомо, що українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області і проникли на кілька кілометрів углиб російської території.

Також, за словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Проте, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

Читайте також:

Теги: Україна диктатор ворог росіяни Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська регулярно атакують Україну дронами з Курського напрямку
Повітряні сили уразили американськими бомбами GBU-39 пункт управління на Курщині
22 серпня, 21:18
Путина и Ким Чен Ын осматривают коня во время прогулки в саду Кумсусан, 20 июня 2024 года
Путин сделал необычный подарок Ким Чен Ыну (фото)
31 серпня, 15:09
На заході небо має червоний відтінок – скоро розпочнуться заморозки
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 серпня, 00:05
Прокіп підкреслює, що кількість санкцій, застосованих до суден тіньового флоту, залишається дуже малою, а їх ефективність часто виявляється примарною
Аналітик: Тіньовий флот Росії – прихована схема фінансування війни проти України
22 серпня, 09:28
У листопаді 2022 року Вільям Бернс зустрівся з російським колегою Сергієм Наришкіним, щоб гранично чітко пояснити, якими будуть наслідки ядерного удару по Україні
Глава ЦРУ: Ризик ядерного удару по Україні був реальним
8 вересня, 08:42
Працівники Держрибагентства борються з наслідками забруднення річок Сейм і Десна, 3 вересня 2024 року
Забруднення Сейму і Десни: яка якість води у Києві
10 вересня, 11:46
12 вересня в Україні святкують День спеціаліста радіоелектронної боротьби ЗСУ
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 вересня, 00:05
Аналітики попереджають, що надання Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow та ATACMS не буде панацеєю
Які обʼєкти в РФ стануть потенційними цілями у разі зняття обмежень від США – The Telegraph
12 вересня, 01:46
11 вересня, Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном і держсекретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі
Велика Британія дозволила бити ракетами Storm Shadow по РФ? The Guardian наводить деталі
11 вересня, 23:39

Події в Україні

Українські десантники розбили у Курській області підрозділ ВДВ
Українські десантники розбили у Курській області підрозділ ВДВ
Чоловік пів року планував утечу закордон, та дорогою заснув
Чоловік пів року планував утечу закордон, та дорогою заснув
ЗСУ зайняли ще два населених пункти у Курській області
ЗСУ зайняли ще два населених пункти у Курській області
Обмін полоненими: розвідка повідомила подробиці
Обмін полоненими: розвідка повідомила подробиці
ЗСУ прорвали нову ділянку російського кордону на Курщині
ЗСУ прорвали нову ділянку російського кордону на Курщині
Обмін полоненими 14 вересня: скільки «азовців» повернулися додому (фото, відео)
Обмін полоненими 14 вересня: скільки «азовців» повернулися додому (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
31K
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28K
14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети, традиції та заборони
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6138
«Азов» повідомив, скільки їхніх воїнів перебуває в російському полоні
5734
«Росія нам не ворог». В Італії на білбордах з’явилися проросійські плакати (фото)

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Вчора, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua