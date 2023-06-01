Голова Консультативної місії ЄС в Україні дав поради своєму наступнику

«Питання евакуації, на жаль, залишатиметься пріоритетним у порядку денному місії і для її нового голови»

З 1 червня Консультативну місію Євросоюзу в Україні очолить новий керівник – данець Рольф Хей Перейра Гольмбо. В інтерв'ю «Главкому» попередник Гольмбо, фін Антті Юхані Хартікайнен, звернувся до нового голови Консультативної місії.

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«Напевно, я міг би порадити йому багато хороших ресторанів. Мені подобалося бути та працювати в Україні. Знаю, що мій наступник перебував у дуже різних місцях, де суспільство було, скажімо так, налаштоване вороже. В Україні все навпаки – певен, що йому сподобаються тут дуже добрі люди», – каже Хартікайнен.

Хартікайнен розповів, що вони із Гольмбо вже контактували електронною поштою та домовилися, що Хартікайнен підготує всю інформацію та нотатки, де опише виклики, які його очікують. Питання евакуації, на жаль, залишатиметься пріоритетним у порядку денному місії і для її нового голови.

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Нагадаємо, що з 1 червня Консультативну місію Євросоюзу в Україні очолить новий керівник – данець Рольф Хей Перейра Гольмбо. До цього він працював послом в Малі, одній з найбідніших країн світу, охопленій перманентною війною, а ще раніше перебував з дипломатичною місією в не менш екстремальних куточках світу – Лівані, Сирії та Пакистані. Поки що мандат нового патрона місії складає один рік, в той час як попередник Гольмбо – фін Антті Юхані Хартікайнен – в Україні відпрацював чотири роки. Очоливши місію у відносно спокійні часи, він застав тут початок широкомасштабної російської агресії, керував евакуацією, а згодом і поверненням місії.

Консультативна місія Євросоюзу в Україні була створена у 2014 році після Революції гідності, вона займається наданням консультацій щодо реформування цивільної безпеки. Цей сектор включає правоохоронні органи й установи системи верховенства права – зокрема Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Нацполіцію, органи прокуратури, Службу безпеки та близьку Хартікайнену Державну прикордонну службу. Реформування цих органів є серед євроінтеграційних зобов’язань України.