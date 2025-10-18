Два закарпатські села потрапили до переліку найкращих туристичних сіл світу

Уже чотири українські села є в мережі Best Tourism Villages

Два українські села включили до світового переліку «Найкращі туристичні села». Ними стали населені пункти Закарпаття – Колочава та Синевирська Поляна. Як інформує «Главком», про це повідомило управління туризму і курортів Закарпатської обласної військової адміністрації.

Відбір туристичних сіл проводили представники World Tourism Organization. Церемонія нагородження відбулася у китайському місті Хужоу.

«Програма Best Tourism Villages відзначає сільські місцевості, які використовують туризм для сталого розвитку, збереження культури й підвищення якості життя місцевих мешканців», – пояснило управління туризму Закарпатської ОВА.

За інформацією ДАРТ, до фіналу конкурсу потрапило також гуцульське село Криворівня на Івано-Франківщині.

Уже четвертий рік поспіль ООН Туризм підтримує цю ініціативу. За цей період понад 800 сіл із 100 країн світу подали заявки. Насьогодні мережа Best Tourism Villages об’єднує понад 250 сіл із 60 країн. Торік до найкращих туристичних сіл вперше внесли українські населені пункти. Ними стали Урич, де є заповідник «Тустань», та гуцульська Ворохта.

Колочаву називають селом 10 музеїв. Воно розташоване у долині між кількома полонинами у Хустському районі, через нього пролягають туристичні піші маршрути. У селі збережена деревʼяна церква XVIII ст., карпатська вузькоколійка, музей-скансен народної архітектури та ще 9 інших. Тут є унікальні для України памʼятники – наприклад, заробітчанам.

На конкурсі Колочаву представили як «Серце культурної та природної спадщини Карпат», а перевагами вказали:

збереження багатства природи через розташування в межах НПП «Синевир»;

збереження традицій багатьох націй через гастрономію та фестивалі;

сприяння зеленому туризму та цифровим інноваціям.

Село Синевирська Поляна розташована поруч із легендарним озером Синевир, яке ще називають «Оком Карпат». Це головна туристична приманка місцевості, популярна у будь-який сезон. Окрім того, в селі є деревʼяна церква XIX ст., біопарк оленів «Синевир», екопарк «Долина Вовків» та неподалік реабілітаційний центр бурих ведмедів, а також етнографічний центр «Вівчарський хутір».

«Перлина Карпат» здивувала журі 65 памʼятками, найвизначнішою з яких є одне з семи природних чудес України – озеро Синевир. Своїми сильними сторонами представники села назвали відродження спадщини гірського регіону через соціально-культурне відродження та агротуризм; поєднання природи та культури.

