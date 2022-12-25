Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова озвучила «різдвяну логіку» завершення війни з Росією

glavcom.ua
Банкова озвучила «різдвяну логіку» завершення війни з Росією
Подоляк наголосив, що РФ повинна програти війну з Україною
фото з відкритих джерел

Прискорення постачання зброї Україні наблизить Росію до поразки у війні

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк опублікував 25 грудня у Twitter формулу, яку назвав «різдвяною логікою».

«Прискорення постачання зброї Україні = наближення кінця війни (програшу РФ) = зменшення впливу РФ на тероризм = скорочення постачання ru-зброї агресивним режимам (не тільки Су-35 Ірану) = повернення цивілізації до міжнародного права = життя у вільних безпечних умовах», – написав він.

Банкова озвучила «різдвяну логіку» завершення війни з Росією фото 1

Раніше Михайло Подоляк заявив, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну варто повернутись у реальність, а не говорити про «готовність до переговорів».

Нагадаємо, 22 грудня кремлівський диктатор провів пресконференцію, під час якої заявив, що мета російської влади – нібито якнайшвидше припинити війну в Україні.

До відома, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.  Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Читайте також: Війна чи спецоперація? Путін потрапив у свою пастку

 

Теги: росія війна Україна Офіс президента Михайло Подоляк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Донецький степ, попередні дні розмитий туманами, тепер знову розгорнув крила
Війна краде майбутнє в української землі
Вчора, 20:55
Поки що це війна всієї Росії. І всій Росії за неї відповідати
Це війна всієї Росії: Путін не сам особисто ґвалтував і вбивав у Бучі
Сьогодні, 14:30
Все це Росія вже проходила неодноразово після падіння імперій
Громадянська війна в Росії стала неминучою
23 грудня, 14:44

Політика

Клімкін пояснив, чому Німеччина затягує процес передачі танків Україні
Клімкін пояснив, чому Німеччина затягує процес передачі танків Україні
Вторгнення РФ в Україну: Подоляк назвав головну причину агресії Путіна
Вторгнення РФ в Україну: Подоляк назвав головну причину агресії Путіна
Банкова озвучила «різдвяну логіку» завершення війни з Росією
Банкова озвучила «різдвяну логіку» завершення війни з Росією
Зеленський розповів про плани ворога перед Новим роком (відео)
Зеленський розповів про плани ворога перед Новим роком (відео)
Білоруський політолог пояснив, чому Україна не відповідає на агресію з території Білорусі
Білоруський політолог пояснив, чому Україна не відповідає на агресію з території Білорусі
Подоляк висміяв заву Путіна щодо переговорів
Подоляк висміяв заву Путіна щодо переговорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
У Києві пролунали вибухи
75K
Чому Україна не атакує білоруські аеродроми? Безсмертний прорахував рішення Зеленського
23K
25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони
19K
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
13K
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії
12K
Переполох у Лаврі. Скандальний митрополит Павло повідомив вірянам «страшну» звістку

Новини

Це питання часу: Кулеба запевнив, що ЗСУ отримають усю необхідну зброю
Сьогодні, 21:06
Іран цинічно похизувався «ефективністю» своїх безпілотників в Україні
Сьогодні, 20:43
Путін переконує, що  99,9% росіян готові загинути на війні
Сьогодні, 20:28
Китай зробив заяву щодо війни в Україні та співпрацю з Росією
Сьогодні, 20:12
В Україні зростуть тарифи на воду? Регулятор оприлюднив попередні ціни
Сьогодні, 19:31
Путіну байдуже: окупант жаліється, що всіх, хто нарікає, кудись вивозять (перехоплення)
Сьогодні, 19:13

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту