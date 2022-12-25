Банкова озвучила «різдвяну логіку» завершення війни з Росією

Подоляк наголосив, що РФ повинна програти війну з Україною

Прискорення постачання зброї Україні наблизить Росію до поразки у війні

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк опублікував 25 грудня у Twitter формулу, яку назвав «різдвяною логікою».

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«Прискорення постачання зброї Україні = наближення кінця війни (програшу РФ) = зменшення впливу РФ на тероризм = скорочення постачання ru-зброї агресивним режимам (не тільки Су-35 Ірану) = повернення цивілізації до міжнародного права = життя у вільних безпечних умовах», – написав він.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну варто повернутись у реальність, а не говорити про «готовність до переговорів».

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Нагадаємо, 22 грудня кремлівський диктатор провів пресконференцію, під час якої заявив, що мета російської влади – нібито якнайшвидше припинити війну в Україні.

До відома, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.