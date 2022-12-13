Головне за ніч: Росія готується до ракетного терору та «бавовна» у Брянській області

У Росії ще є достатній запас ракет

Зеленський закликав українців серйозно сприймати усі сигнали повітряної тривоги

«Главком» зібрав головні новини ночі 13 грудня. Володимир Зеленський заявив, що РФ готується до масованих ракетних ударів по території України. Також потужні вибухи пролунали у Брянській області.

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Зеленський попередив про нові можливі удари Росії

Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору, а відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

«Ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час», – заявив Зеленський.

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За словами президента, очевидно, що і без світла Україна добре знає, куди стріляти та що звільняти, а Росія все одно надіється на блекаути. Він додав, що це остання надія терористів.

«Тож, поки в них є ракети – а вони ще в Росії є, – будь ласка, сприймайте серйозно всі попередження від українського військового командування, від наших Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги», – пояснив президент.

У Брянській області пролунали вибухи

Пропагандистські пабліки РФ повідомляють про потужні вибухи в Брянській області в містах Клинці і Клімово. За інформацією російських пабліків, «прильоти» відбулись по військових частинах міста.

Місцеві жителі пишуть, що вибухи були дуже потужними. Від ударів у будинках тремтіли шибки, як від землетрусу.

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Відзначимо, в Клімово знаходиться центральна база засобів зв'язку РФ – військова частина 47144.

А в Клинцях у військовій частині 12721 дислокується підрозділ 144-гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.

Відзначимо, що поки офіційної інформації щодо обстрілів немає.

Лідери країн «Великої сімки» (G7) притягнуть Путіна до відповідальності

Лідери країн «Великої сімки» (G7) спільно заявили, що притягнуть президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за його дії в Україні. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн G7.

«Не може бути безкарності за військові злочини та інші злочини. Ми притягнемо президента Путіна та винних до відповідальності відповідно до міжнародного права», – заявили політики.

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Вони наголосили, що Росії зокрема доведеться заплатити за відновлення життєво важливої інфраструктури. А ще лідери країн G7 зазначили, що «безвідповідальна ядерна риторика Росії» є неприйнятною, а будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

США продовжать надавати Україні багатомільйонну допомогу

Сполучені Штати не відправлятимуть в Україну своїх військових, але продовжать надавати країні, що воює, багатомільйонну допомогу. Про це заявив президент США Джо Байден.

«США не планують відправляти американських військових до України, але продовжать надавати їй багатомільйонну допомогу», – заявив президент Сполучених Штатів.

Країни ЄС одноголосно схвалили пакет допомоги у €18 млрд для України

Посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд, а також мінімальний податок для великих компаній у розмірі 15%. Угорщині також дозволили використати кошти з фондів ЄС у розмірі €5,8 євро, якщо Будапешт виконає 27 попередніх умов. Про це повідомляє Twitter представництва Чехії у Раді ЄС.

Фінансування може йти регулярними траншами як кредитів на пільгових умовах.

«Посли ЄС загалом узгодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд, мінімальний податок для великих корпорацій у розмірі 15%, затвердження плану Угорщини щодо відновлення та стійкості та угоду про умови», – йдеться у повідомленні.