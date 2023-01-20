Головне за ніч: військова допомога від США та обнадійлива заява міноборони Німеччини

Обсяг допомоги Україні від США становитиме $2,5 млрд

«Главком» зібрав головні новини ночі 20 січня. Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляє, що постачання німецьких танків в Україну не залежить від одночасного постачання танків зі США.

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Яка зброя потрібна ЗСУ для успіху на фронті

Київ домовляється про постачання танків із партнерами, які зможуть переломити хід війни з РФ. Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час вечірнього звернення.

«Один із найважливіших елементів – це танки. Сучасні західні танки, про постачання яких ми домовляємося з партнерами. І я дякую всім, хто вже ухвалив відповідні рішення. Я дякую пану Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який був сьогодні в Києві і який дуже чітко закликає Європу ухвалити рішення про танки.

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І відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована, і зараз ми чекаємо рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці щодо танків. Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною», – сказав Зеленський.

Ігор Клименко взяв участь у засіданні Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів 19 січня Ставку верховного головнокомандувача. У засіданні взяв участь новий в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Кілька годин тому провів засідання Ставки. Було залучено нових учасників засідання, зокрема в.о. міністра внутрішніх справ, керівника Нацполіції України Ігоря Клименка. Він тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях нашої оборони та безпеки», – розповів Зеленський.

США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, обсяг якого становитиме $2,5 млрд. Про це повідомляє сайт Пентагону.

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Цей пакет допомоги, який оцінюється в $2,5 млрд, є тридцятим вилученням обладнання з інвентарних запасів міністерства оборони з серпня 2021 року. Він містить сотні бронетехніки, критично важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші важливі засоби.

Заява міністра оборони ФРН щодо постачання Україні танків Leopard

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляє, що постачання німецьких танків в Україну не залежить від одночасного постачання танків зі США.

18 січня німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорював тему постачання танків в Україну із президентом США Джо Байденом і заявив співрозмовнику, що Німеччина готова передати в Україну танки Leopard 2, але тільки за умови, що США також нададуть Україні бойові танки Abrams.

Пісторіус сказав, що йому невідомо про таку умову.

Відповідаючи на запитання, чи буде Німеччина постачати танки без США, міністр заявив, що Шольц обговорює це з Байденом.

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«Я майже впевнений, що ми матимемо рішення щодо цього питання упродовж найближчих кількох днів», – сказав він.

Чи схвалить Німеччина постачання в Україну німецьких танків іншими країнами, стане зрозуміло найближчим часом або вранці 20 січня, додав глава німецького оборонного відомства.

Коли розпочнуться переговори щодо членства України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори про членство України в Європейському Союзі можуть початися вже цього року.

«Виступаючи у Верховній Раді, Шарль Мішель укотре абсолютно чітко підтвердив і те, що немає альтернатив спільному майбутньому України та Європейського Союзу.

«Без незалежної і в безпеці України не може бути незалежної і в безпеці Європи. Без вільної України не може бути вільної Європи. У нас спільне майбутнє». Саме так сказав пан президент Європейської ради. І саме це може бути девізом наших відносин, наших інтеграційних процесів у цьому році.

Ми готуємо черговий саміт Україна – ЄС, який запланований уже на початок лютого.

Ми готуємо й початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі – є всі передумови для того, щоб ці переговори стартували вже цього року», – сказав Зеленський.