Селище Бородянка на Київщині отримає статус міста

Бородянка розташована за 50 км від столиці.

Селище Бородянка в Бучанському районі Київської області з населенням 13 тисяч осіб, відповідно до постанови Верховної ради, отримає статус міста. Відповідне рішення схвалив Кабінет міністрів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, ігформує «Главком».

«Схвалено проєкт Постанови Верховної Ради України «Про віднесення селища Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст». Проєктом Постанови пропонується віднести селище Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст», – йдеться у повідомленні посадовця.

Верховна рада 28 липня 2024 року ухвалила закон, який оновив класифікацію населених пунктів в Україні. Він, зокрема, передбачає ліквідацію статусу «селище міського типу». Залишаться три категорії населених пунктів – місто, селище та село.

Бородянка понад місяць перебувала під окупацією ворога фото: Олексій Самсонов/КМДА

Бородянка розташована за 50 км від столиці. Це один із населених пунктів Київської області, які найбільше постраждали від вторгнення російської армії. Унаслідок бойових дій у Бородянці пошкоджено 164 будівлі. Із них 42 – повністю зруйновані.

1 квітня 2022 року селище міського типу звільнили українські військові. Бородянка понад місяць перебувала під окупацією ворога. Згодом рятувальники розібрали всі завали будівель, зруйнованих під час бойових дій, з-під них вдалося дістати тіла 41 людини. Після звільнення Бородянки на Київщині були зниклими безвісти 73 цивільних.

У січні 2023 року у Бородянці почали відновлювальні роботи на Центральній вулиці. Там розташовувалась більшість комунальних і державних закладів. Усі вони були повністю знищені російськими окупаційними військами.