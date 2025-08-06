Головна Київ Новини
search button user button menu button

Селище Бородянка на Київщині отримає статус міста

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Селище Бородянка на Київщині отримає статус міста
1 квітня 2022 року селище міського типу звільнили від окупантів українські військові
фото: Київська обласна військова адміністрація

Бородянка розташована за 50 км від столиці.

Селище Бородянка в Бучанському районі Київської області з населенням 13 тисяч осіб, відповідно до постанови Верховної ради, отримає статус міста. Відповідне рішення схвалив Кабінет міністрів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, ігформує «Главком».

«Схвалено проєкт Постанови Верховної Ради України «Про віднесення селища Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст». Проєктом Постанови пропонується віднести селище Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст», – йдеться у повідомленні посадовця.

Верховна рада 28 липня 2024 року ухвалила закон, який оновив класифікацію населених пунктів в Україні. Він, зокрема, передбачає ліквідацію статусу «селище міського типу». Залишаться три категорії населених пунктів – місто, селище та село.

Бородянка понад місяць перебувала під окупацією ворога
Бородянка понад місяць перебувала під окупацією ворога
фото: Олексій Самсонов/КМДА

Бородянка розташована за 50 км від столиці. Це один із населених пунктів Київської області, які найбільше постраждали від вторгнення російської армії. Унаслідок бойових дій у Бородянці пошкоджено 164 будівлі. Із них 42 – повністю зруйновані.  

1 квітня 2022 року селище міського типу звільнили українські військові. Бородянка понад місяць перебувала під окупацією ворога. Згодом рятувальники розібрали всі завали будівель, зруйнованих під час бойових дій, з-під них вдалося дістати тіла 41 людини. Після звільнення Бородянки на Київщині були зниклими безвісти 73 цивільних.

У січні 2023 року у Бородянці почали відновлювальні роботи на Центральній вулиці. Там розташовувалась більшість комунальних і державних закладів. Усі вони були повністю знищені російськими окупаційними військами.

Теги: Бородянка місто закон Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Тимошенко та її соратники, заручившись підтримкою спікера Стефанчука, просувають власне бачення правил майбутніх виборів
Партійна диктатура? Тимошенко написала нові правила виборів, Стефанчук підтримав
14 липня, 10:10
Народні депутати пропонують щороку встановлювати базову величину для розрахунку посадових окладів чиновників
Посадові оклади суддів та чиновників можуть відв'язати від прожиткового мінімуму: законопроєкт
15 липня, 18:12
Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду Свириденко
Рада призначила новий уряд
17 липня, 15:21
ВРУ працює над питаннями, після яких парламентарі зможуть перейти до формування законопроєкту щодо проведення виборів
Стефанчук зробив заяву про вибори в Україні
19 липня, 15:50
Закон запроваджує державну реєстрацію права вимоги
Зеленський підписав закон щодо факторингу в Україні: що змінилося
27 липня, 17:44
За словами нардепа Юрчишина, рішення ознаменує перший крок до поновлення онлайн-трансляцій
Як Рада повертає повноваження НАБУ і САП. Пряма трансляція
31 липня, 12:07
У Святошинському районі обвалився цілий під'їзд житлового будинку
Кличко показав наслідки нічної атаки у Святошинському районі (відео)
31 липня, 09:13
За словами Стефанчука, представники медіа мають доступ до Верховної Ради
Стефанчук пояснив, чому Рада не транслює засідання наживо
30 липня, 17:39
Розвідники вбили п'ятьох та поранили двох окупантів
Розвідники підірвали мікроавтобус із «кадировцями» в окупованому Мелітополі
2 серпня, 15:32

Новини

Через залпову зливу у Києві повалено 76 дерев: влада показала наслідки негоди
Через залпову зливу у Києві повалено 76 дерев: влада показала наслідки негоди
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
Селище Бородянка на Київщині отримає статус міста
Селище Бородянка на Київщині отримає статус міста
На Київщині частково зникло світло
На Київщині частково зникло світло
У Києві випала півмісячна норма опадів: перелік затоплених вулиць
У Києві випала півмісячна норма опадів: перелік затоплених вулиць
Злива в Києві спричинила затримки та зміни в русі громадського транспорту
Злива в Києві спричинила затримки та зміни в русі громадського транспорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8658
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
6324
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4301
Скандал у міській раді Івано-Франківська: мер вигнав активіста

Новини

Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Сьогодні, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua