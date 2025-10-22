Ірина Фаріон – Герой України. Хто із нардепів голосував проти (повний список)

Лише 189 парламентарів проголосували за звернення до президента з проханням присвоїти звання Фаріон

Верховна Рада провалила голосування про надання звання Героя України вбитій мовознавиці

Вчора, 21 жовтня, Верховна Рада провела голосування про звернення до президента Володимира Зеленського щодо надання вбитій мовознавиці Ірині Фаріон звання «Герой України». За попереднє ухвалення постанови проголосували лише 199 народних депутатів, а за направлення депутатського запиту до президента України Володимира Зеленського – 189.

«Главком» наводить список депутатів, які не дали свого голосу за звернення до президента, оскільки були відсутні на засіданні або не голосували.

«Слуга народу»

Аліксійчук О.В.

Ананченко М.О.

Арахамія Д.Г.

Бабак С.В.

Беленюк Ж.В.

Бородін В.В.

Веніславський Ф.В.

Горбенко Р.О.

Гурін Д.О.

Демченко С.О.

Дунда О.А.

Жупанин А.В.

Зуєв М.С.

Кабанов О.Є.

Качура О.А.

Колєв О.В.

Культенко А.В.

Куницький О.О.

Наталуха Д.А.

Одарченко А.М.

Пивоваров Є.П.

Пушкаренко А.М.

Соломчук Д.В.

Тарасов О.С.

Устенко О.О.

Фролов П.В.

Халімон П.В.

Штепа С.С.

Юраш С.А.

Бардіна М.О.

Володіна Д.А.

Грищенко Т.М.

Діденко Ю.О.

Колісник А.С.

Короленко-Усова В.Ю.

Ляшенко А.О.

Мезенцева-Федоренко М.С.

Радіна А.О.

Рєпіна Е.А.

Саладуха О.В.

Хоменко О.В.

Шол М.В.

Шпак Л.О.

Шуляк О.О.

Ясько Є.О.

Арсенюк О.О.

Бабій Р.В.

Безгін В.Ю.

Божков О.В.

Бужанський М.А.

Васильєв І.С.

Васюк О.О.

Вірастюк В.Я.

Галушко М.Л.

Герман Д.В.

Герус А.М.

Гетманцев Д.О.

Горобець О.С.

Дануца О.А.

Заблоцький М.Б.

Задорожний А.В.

Заславський Ю.І.

Здебський Ю.В.

Іванов В.І.

Іонушас С.К.

Касай Г.О.

Касай К.І.

Кириченко М.О.

Кісєль Ю.Г.

Ковальов А.В.

Копиленко О.Л.

Копитін І.В.

Кострійчук С.В.

Костюх А.В.

Красов О.І.

Кузбит Ю.М.

Литвиненко С.А.

Маріковський О.В.

Марусяк О.Р.

Мельник П.В.

Мовчан О.В.

Мотовиловець А.В.

Мулик Р.М.

Мурдій І.Ю.

Новіков М.М.

Павловський П.І.

Пасічний О.С.

Петруняк Є.В.

Прощук Е.П.

Радуцький М.Б.

Рубльов В.В.

Санченко О.В.

Северин С.С.

Семінський О.В.

Стефанчук М.О.

Стріхарський А.П.

Струневич В.О.

Тимофійчук В.Я.

Ткаченко О.М.

Чернявський С.М.

Чорноморов А.О.

Шипайло О.І.

Якименко П.В.

Вінтоняк О.В.

Гринчук О.А.

Гришина Ю.М.

Локтіонова Н.В.

Мошенець О.В.

Підласа Р.А.

Пуртова А.А.

Руденко О.С.

«Європейська Солідарність»

Величкович М.Р.

Джемілєв М. .

Порошенко П.О.

Іонова М.М.

Сюмар В.П.

Чийгоз А.З.

«Голос»

Лозинський Р.М.

Шараськін А.А.

Бобровська С.А.

Василенко Л.В.

Піпа Н.Р.

Сірко Ю.Л.

Стефанишина О.А.

Устінова О.Ю.

Железняк Я.І.

Совсун І.Р.

«Батьківщина»

Абдуллін О.Р.

Дубіль В.О.

Кабаченко В.В.

Кириленко І.Г.

Ніколаєнко А.І.

Пузійчук А.В.

Буймістер Л.А.

Лабунська А.В.

Власенко С.В.

Крулько І.І.

Немиря Г.М.

«Відродження»

Усі парламентарі фракції, окрім Іванісова Р.В.

«За мир»

Усі парламентарі фракції, крім Павленка Ю.О.

«За майбутнє»

Дубневич Я.В.

Івахів С.П.

Лабазюк С.П.

Палиця І.П.

Рудик С.Я.

Шаповалов Ю.А.

Герега О.В.

Молоток І.Ф.

Урбанський А.І.

Скороход А.К.

«Довіра»

Вацак Г.А.

Кулініч О.І.

Приходько Б.В.

Шахов С.В.

Білозір Л.М.

Бабенко М.В.

Кіт А.Б.

Люшняк М.В.

Позафракційні

Дубінський О.А.

Магера С.В.

Христенко Ф.В.

Яценко А.В.

Балога В.І.

Бондар В.В.

Корнієнко О.С.

Лерос Г.Б.

Магомедов М.С.

Стефанчук Р.О.

Тищенко М.М.

Безугла М.В.

Гриб В.О.

Світлична Ю.О.

Згідно з указом президента від 2 грудня 2002 року № 1114, звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень. Герою України вручається орден «Золота Зірка» за здійснення визначного геройського вчинку або орден держави – за визначні трудові досягнення. Герой України, удостоєний ордена «Золота Зірка», у разі здійснення ним визначних трудових досягнень може бути удостоєний ордена держави, а Герой України, удостоєний ордена держави, у разі здійснення ним геройського вчинку може бути удостоєний ордена «Золота Зірка». Звання Герой України може бути присвоєно посмертно. 27 серпня 2024 року депутати Львівської обласної рад ухвалили заяву щодо вбивства Ірини Фаріон. Поміж закликів до правоохоронних органів знайти і покарати всіх причетних осіб до позбавлення життя знаної мовознавиці, місцеві обранці звернулися до органів центральної влади з вимогою присвоїти Ірині Фаріон звання Герой України (посмертно).

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.