Заступник Малюка став Героєм України

Заступнику голови СБУ Олександру Покладу присвоєно звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №730/2025, яким присвоїв звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» заступнику голови Служби безпеки України генерал-майору Олександру Покладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ.

Як зазначено в документі, державна нагорода вручена за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння Українському народові.

Олександр Поклад обіймає посаду першого заступника Голови СБУ Василя Малюка і відповідає за ключові напрями роботи спецслужби у протидії агресії Російської Федерації.

Це вже не перше відзначення державними нагородами керівництва СБУ за визначний внесок у зміцнення національної безпеки.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників і захисниць України, а також День козацтва. Дата святкування збігається з великим християнським святом – Покровою Пресвятої Богородиці. Президент Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах.