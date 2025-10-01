Головна Країна Політика
search button user button menu button

Заступник Малюка став Героєм України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Заступник Малюка став Героєм України
колаж: glavcom.ua

Заступнику голови СБУ Олександру Покладу присвоєно звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №730/2025, яким присвоїв звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» заступнику голови Служби безпеки України генерал-майору Олександру Покладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ.

Як зазначено в документі, державна нагорода вручена за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння Українському народові.

Заступник Малюка став Героєм України фото 1

Олександр Поклад обіймає посаду першого заступника Голови СБУ Василя Малюка і відповідає за ключові напрями роботи спецслужби у протидії агресії Російської Федерації.

Це вже не перше відзначення державними нагородами керівництва СБУ за визначний внесок у зміцнення національної безпеки.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників і захисниць України, а також День козацтва. Дата святкування збігається з великим християнським святом – Покровою Пресвятої Богородиці. Президент Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах.

Читайте також:

Теги: СБУ Герой України Володимир Зеленський державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами глави держави, ЗАЕС працює завдяки аварійним дизельним генераторам, які підтримують системи охолодження та безпеки
Один з генераторів, які забезпечують живлення Запорізької АЕС, вийшов з ладу – Зеленський
Вчора, 21:37
Покровський сектор Сили оборони стабілізували, а противник опинився в оточенні під Добропіллям
«Наступ на Донбасі росіяни планували рік». Герой України Манько оцінив ситуацію на фронті
27 вересня, 15:00
За словами правоохоронців, обшуки відбуваються з дозволу суду
Обшуки в ексдетективів НАБУ. Служба безпеки назвала мету
25 вересня, 11:09
У Нью-Йорку відбудеться саміт щодо поверненню українських дітей
Зеленський анонсував саміт з проблеми українських дітей, викрадених росіянами
20 вересня, 13:16
Зеленський звернувся до Польщі: Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими
Зеленський про атаку на Польщу: РФ випробовує межі можливого та реакцію НАТО
10 вересня, 20:43
Лідери також обговорили посилення санкцій проти Росії
Україна в ЄС та безпека: про що говорили Зеленський і Кошта
5 вересня, 14:44
Лідери України та Франції після зустріч «коаліції охочих»
Зеленський залишив Єлисейський палац після зустрічі «коаліції охочих»
4 вересня, 21:36
Президент США закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту
Президент: Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту
4 вересня, 18:48
Разом із Зеленським прилетів також президент Фінляндії
Зеленський прибув до Франції
3 вересня, 20:14

Політика

Заступник Малюка став Героєм України
Заступник Малюка став Героєм України
Ізраїль проти Палестини. Посол пояснив, на чиєму боці мають бути українці
Ізраїль проти Палестини. Посол пояснив, на чиєму боці мають бути українці
Один з генераторів, які забезпечують живлення Запорізької АЕС, вийшов з ладу – Зеленський
Один з генераторів, які забезпечують живлення Запорізької АЕС, вийшов з ладу – Зеленський
Зеленський зідзвонився з генсеком ООН через блекаут на Запорізькій АЕС
Зеленський зідзвонився з генсеком ООН через блекаут на Запорізькій АЕС
Зеленський провів нараду щодо санкційної політики
Зеленський провів нараду щодо санкційної політики
Український посол пояснив, чим Україна та Ізраїль можуть допомогти одна одному під час війни
Український посол пояснив, чим Україна та Ізраїль можуть допомогти одна одному під час війни

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua