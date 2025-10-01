Зеленський присвоїв звання «Місто-герой України» 16 містам

З нагоди вшанування стійкості на Дня захисників і захисниць України Зеленський присвоїв почесні відзнаки

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня захисників і захисниць України та свята Покрови Пресвятої Богородиці оголосив про присвоєння почесної відзнаки «Місто-герой України» 16 українським містам. Рішення розширює перелік міст, відзначених за найвищий подвиг та стійкість перед обличчям російської агресії. Президент підкреслив, що це свято є нагодою відзначити не лише мільйони людей у Силах оборони та безпеки, але й громади, які взяли на себе найбільший тягар захисту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

«Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів», – зазначив Володимир Зеленський.

На Дніпропетровщині звання присвоєно Павлограду – місту, яке працює як стратегічно важливий центр евакуації та госпітальна база. Також відзначено Нікополь, промислове та справді героїчне місто, яке продовжує працювати під численними обстрілами, та Марганець, який вистояв, попри удари і складну ситуацію після підриву росіянами Каховської дамби.

На Донеччині відзнаку отримали одразу п'ять міст. Це Дружківка, понівечена обстрілами, але та, що захищається. Краматорськ – одна з основ промисловості та сильних центрів Сходу, який на захисті держави ще з 2014 року. Костянтинівка стоїть проти жорстокості і тримається. Покровськ – герой, який має стратегічне значення для оборони, та місто, де тримаються воїни у жорстких боях. І, нарешті, Слов’янськ – місто-символ, з якого почався захист України.

На Запоріжжі відзначено Гуляйполе – місто, яке зараз на захисті регіону, та Оріхів – який витримує постійні обстріли завдяки міцним позиціям оборони.

Містами-героями Миколаївщини стали Вознесенськ та Баштанка – міста, завдяки яким Україні вдалося зруйнувати російські плани захоплення Півдня.

На Сумщині відзначено Суми – місто, яке Росія не змогла захопити, та Тростянець – який героїчно тримався у 2022 році та зупинив широкий наступ росіян.

Також звання отримали Куп’янськ на Харківщині – місто, яке потерпає від жорстокості, але героїчно закриває область від Росії, та Старокостянтинів на Хмельниччині – місто стратегічного значення для оборонки та авіації, яке героїчно витримує майже 460 російських ударів.

Президент подякував громадам та людям за їхню стійкість: «Стійкість кожного – це стійкість усієї України, і героїзм народу починається з хоробрості кожного нашого серця».

Нагадаємо, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників і захисниць України, а також День козацтва. Дата святкування збігається з великим християнським святом – Покровою Пресвятої Богородиці. Президент Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах. Про це повідомляє «Главком».

Виступаючи перед оборонцями, президент наголосив, що існування України не є випадковим, а є результатом боротьби та мужності її народу.