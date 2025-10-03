Головна Країна Політика
У Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення очільника Антимонопольного комітету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення очільника Антимонопольного комітету
Кириленко став головою Антимонопольного комітету України у 2023 році
Павло Кириленко є фігурантом низки кримінальних проваджень

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення очільника Антимонопольного комітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на документ.

Проєкт про звільнення Павла Кириленка вніс народний депутат від «Слуги народу» Максим Павлюк. Він є заступником голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про відсторонення Павла Кириленка з посади. Однак Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Кириленку підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у 2020-2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. 

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». Тоді Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави понад 30 млн грн.

Згодом Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нову підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина – у пособництві в незаконному збагаченні. Зазначається, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

До слова, Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА. У вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.

Теги: Верховна Рада Павло Кириленко

