Рада провалила голосування за призначення суддів КСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Рада провалила голосування за призначення суддів КСУ
фото: пресслужба Верховної Ради (ілюстративне)

У Конституційному Суді залишається шість вакантних місць

Сьогодні, 8 жовтня, Рада України не змогла призначити нових суддів Конституційного Суду – жоден із чотирьох кандидатів не отримав достатньої підтримки народних депутатів. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на пряму трансляцію засідання парламенту.

Наразі у Конституційному Суді залишається шість вакантних місць: двох суддів має призначити президент, двох – парламент і ще двох – з’їзд суддів.

На дві парламентські вакансії претендували:

  • Захар Тропін – директор Департаменту міжнародного співробітництва Мін’юсту;
  • Оксана Клименко – головний науковий консультант Дослідницької служби Верховної Ради;
  • Юлія Кириченко – член правління Центру політико-правових реформ, радниця голови парламенту Руслана Стефанчука;
  • Тарас Цимбалістий – прокурор Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 17 вересня президент Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша на посаду судді Конституційного суду.

Юрій Барабаш народився 28 червня 1980 року в Конотопі Сумської області. У 2002 році після закінчення Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого поступив до аспірантури. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Конституційний суд Верховна Рада

