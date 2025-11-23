Головна Країна Політика
Ізраїль призначив нового посла в Україні

Надія Карбунар
Ізраїль призначив нового посла в Україні
Рої Розенбліт змінить Міхаеля Бродського, нинішнього главу дипломатичного представництва в Києві
фото з відкритих джерел

Посольство в Україні очолить Рої Розенбліт

Уряд Ізраїлю затвердив призначення десяти нових послів у зарубіжних країнах. Як стало відомо в неділю, 23 листопада, посольство в Україні очолить Рої Розенбліт. Він змінить Міхаеля Бродського, нинішнього главу дипломатичного представництва в Києві. Як інформує «Главком», про це пише ізраїльське видання «Вести».

Міхаель Бродський обійняв посаду посла Ізраїлю в Україні 2021 року. Його кандидатуру затвердив уряд Нафталі Беннета. Термін повноважень Бродського закінчується, він отримає нове призначення.

Рої Розенбліт працював дослідником із питань Саудівської Аравії, країн Перської затоки та Ємену, потім обіймав посади в представництві Ізраїлю в Маскаті (Оман), у посольстві в Москві та в економічному управлінні МЗС.

Розенбліт закінчив Єврейський університет за спеціальностями лінгвістика, арабська мова і література, а також державна політика. Служив у ЦАХАЛі, 1994 року вступив на курс підготовки дипломатів у міністерстві закордонних справ.

Раніше посол Бродський назвав схожість та відмінності війни в Україні та Ізраїлі. За його словами, головною відмінність є те, що Україна бореться з ядерною країною, а Ізраїль воює з підготовленими терористами. Бродський акцентував, що Ізраїль зараз воює не з державами, а терористичними формуваннями, які підтримує Іран та низка інших країн.

Нагадаємо, Ізраїль не може допомогти Україні зі своєю протиракетною системою «Залізний купол», оскільки вона розрахована на примітивні ракети малого радіусу дії, а з тими ракетами, які летять до України (балістичні, крилаті), вона б не впоралася. Натомість ця близькосхідна країна надає Україні обширну гуманітарну допомогу.

 

