Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росія втратила ще один літак: Ан-26 уражено на аеродромі у Криму – ЗМІ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія втратила ще один літак: Ан-26 уражено на аеродромі у Криму – ЗМІ
Ан-26 – радянський військово-транспортний літак, виготовлений у КБ «Антонов»
фото з відкритих джерел

За час повномасштабної війни Росія вже втратила кілька літаків Ан-26

Росіни повідомили про ураження військово-транспортного літака Ан-26 на аеродромі «Кача» в окупованому Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ та партизанський рух «Атеш». 

За попередніми даними, літак було атаковано безпілотником, що призвело до значних руйнувань та можливих людських жертв. Зокрема, є припущення щодо загиблих і поранених серед екіпажу літака або на території аеродрому, але офіційно ця інформація поки не підтверджена.

Російські ресурси, зокрема Telegram-канал «На пределе», повідомили, що літак Ан-26 був знищений внаслідок атаки безпілотного літального апарата, і зазначили про ймовірні втрати серед військових на місці події.

Ан-26 – радянський військово-транспортний літак, виготовлений у КБ «Антонов», який перебуває на озброєнні Росії з 1975 року. За час повномасштабної війни Росія вже втратила кілька таких літаків.

Днями, літак Ан-22 розбився в Іванівській області РФ. На борту перебувало сім осіб.

Нагадаємо, у вересня бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки «Примари» продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму. 

Зазначається, що під час рейду на півострів спецпризначенці спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 «Мис М1» 

Читайте також:

Теги: літак Крим росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джонні Депп продюсуватиме англомовну екранізацію «Майстра і Маргарити»
Джонні Депп зніме екранізацію «Майстра і Маргарити» разом із російською продюсеркою
Вчора, 16:42
Литва анулювала понад 100 посвідок на проживання росіянам через поїздки до РФ і Білорусі
Литва анулювала понад 100 посвідок на проживання росіянам через поїздки до РФ і Білорусі
7 грудня, 08:30
Росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах у восьми областях, у шести – перебої зі світлом
6 грудня, 10:28
Окупанти понад дві доби лізли по каналізаційній трубі
Окупанти понад дві доби лізли каналізаційною трубою та потрапили у полон
30 листопада, 20:50
Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США
Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США: подробиці
30 листопада, 02:33
Для РФ Крим – це перш за все військова база на Чорному морі
Крим у фокусі Женевських перемовин: чому компроміси щодо півострова не прийнятні для України
25 листопада, 10:15
Канчельскіс публічно не засуджує російську агресію проти України
Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, збирається на стажування до Англії
19 листопада, 16:14
Кремль готує масове переселення жителів Херсонщини, Запоріжжя та Донбасу до Сибіру
Росія готує масове переселення українців із окупованих територій до Сибіру
13 листопада, 17:47
Люди тримають банер із фотографіями жертв катастрофи Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, рейсу 302, під час слухань у Комітеті Сенату з питань торгівлі, науки та транспорту
Boeing заплатить $28 млн за загибель співробітниці ООН
13 листопада, 10:56

Суспільство

12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Росія втратила ще один літак: Ан-26 уражено на аеродромі у Криму – ЗМІ
Росія втратила ще один літак: Ан-26 уражено на аеродромі у Криму – ЗМІ
Дворічна дитина впала у каналізаційний колодязь: подробиці від ДСНС
Дворічна дитина впала у каналізаційний колодязь: подробиці від ДСНС
Росія запустила дезінформаційну кампанію щодо відключень світла в Україні: що потрібно знати
Росія запустила дезінформаційну кампанію щодо відключень світла в Україні: що потрібно знати
Яке релігійне свято відзначається 12 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 грудня 2025: традиції та молитва
Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру (фото)
Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру (фото)

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua