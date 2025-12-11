Росія втратила ще один літак: Ан-26 уражено на аеродромі у Криму – ЗМІ

За час повномасштабної війни Росія вже втратила кілька літаків Ан-26

Росіни повідомили про ураження військово-транспортного літака Ан-26 на аеродромі «Кача» в окупованому Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ та партизанський рух «Атеш».

За попередніми даними, літак було атаковано безпілотником, що призвело до значних руйнувань та можливих людських жертв. Зокрема, є припущення щодо загиблих і поранених серед екіпажу літака або на території аеродрому, але офіційно ця інформація поки не підтверджена.

Російські ресурси, зокрема Telegram-канал «На пределе», повідомили, що літак Ан-26 був знищений внаслідок атаки безпілотного літального апарата, і зазначили про ймовірні втрати серед військових на місці події.

Ан-26 – радянський військово-транспортний літак, виготовлений у КБ «Антонов», який перебуває на озброєнні Росії з 1975 року. За час повномасштабної війни Росія вже втратила кілька таких літаків.

Днями, літак Ан-22 розбився в Іванівській області РФ. На борту перебувало сім осіб.

Нагадаємо, у вересня бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки «Примари» продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що під час рейду на півострів спецпризначенці спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 «Мис М1»