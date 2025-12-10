Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як домовлятися з Путіним? Ексголова «Нафтогазу» розказав, як дотиснув диктатора у газових переговорах 2019 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Як домовлятися з Путіним? Ексголова «Нафтогазу» розказав, як дотиснув диктатора у газових переговорах 2019 року
Путін казав, що не визнає Стокгольмський суд
фото: Global Look Press

Вітренко: «Путін був злий, і мене вже Зеленський зупиняв»

Ексголова «Нафтогазу» Юрій Вітренко розповів, як під час газових перемовин у 2019 році вдалося змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на новий транзитний контракт, попри те що Росія спершу категорично відмовлялася його підписувати. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Чому Путін тоді пішов на підписання, здавалося б, абсолютно невигідного для нього газового договору? Це, до речі, дасть розуміння, як змусити підписати його мирну угоду зараз. Якщо повернутися до газових перемовин, то був певний момент, коли Путін намагався одразу «забити» тебе – щоб ти його боявся, ніяковів, але я просто краще знав предмет. Хоча, чесно кажучи, не був готовий до такої ситуації. Мені тоді Зеленський просто запропонував приїхати і я приїхав, але не очікував, що буду єдиним опонентом Путіна», – зазначив Вітренко.

За словами Вітренка, Путін під час розмови заявив, що не визнає рішення Стокгольмського суду, бо вважає його політичним. Вітренко ж заперечив, пояснивши, що це комерційний арбітраж торговельної палати Стокгольма, до якого «Нафтогаз» і «Газпром» домовилися звертатися у разі суперечок. Він нагадав, що у складі арбітражу було троє суддів, і один із них – колишній голова Верховного суду Швеції – представляв «Газпром», але навіть він підтримав рішення на користь України. «Путін дивився на Новака з Міллєром, а ті нічого відповісти не могли. Ну, бо я ж не вигадую це, у мене на руках факти», – пояснив він.

«Далі Путін каже: «У вашому новому контракті – смішні оці ваші формули, тарифи, які ви хочете підвищити, і так далі. І взагалі ми не будемо ніякий транзит продовжувати». Я відповідаю: «Можете не продовжувати транзит, але ми в новий арбітраж вже подали позов, де вимагаємо від «Газпрому» $12 млрд. Це більше, ніж ви заплатите за транзит. І мені, чесно кажучи, вигідніше, щоб ви просто заплатили $12 млрд, бо, по-перше, я особисто отримаю з цього премію, а, по-друге, мені просто подобається у вас вигравати в арбітражі. І ми ще раз у вас виграємо, як виграли до цього. І це не єдині наші позови…», – зазначив фахівець.

Вітренко зазначив, що він тоді заявив російській стороні, що якщо вони не хочуть продовжувати транзит і сплачувати борг, Україна все одно доб'ється свого через примусове стягнення. Він нагадав, що українська сторона вже арештувала російські активи, виграла апеляції й була готова блокувати всі «потоки» та європейські компанії, пов’язані з «Газпромом». За його словами, це фактично означало б повне знищення російського бізнесу в Європі та втрату репутації.

«Звісно, не було такого, що Путін сказав, що я – такий крутий і його переконав. Він був злий, і мене вже Зеленський зупиняв. Потім зайшов Макрон і сказав, що потрібно йти на вечерю, бо ми дуже затягнули двосторонні переговори», – пригадав ексголова «Нафтогазу».

Ексголова «Нафтогазу» додав, що Путін тоді заявив, що подальші переговори вестимуть уже голова «Газпрому» Олексій Міллер і тодішній міністр енергетики Олександр Новак. Втім, Вітренко зрозумів, що ключові рішення російський диктатор ухвалив саме в той момент: він усвідомив, що йому вигідніше заплатити борг і продовжити транзит, хоча на початку перемовин робити цього не планував.

«Тобто тоді Путін побачив свою вигоду в тому, що більше втратить, ніж виграє, якщо не піде на наші умови. І на нинішніх мирних перемовинах треба намагатися знову поставити його в ситуацію такого вибору. Іноді кажуть, що росіяни розуміють лише силу. Але сила – це теж певний вимір вигоди. Якщо, наприклад, ви у бійці розумієте, що суперник сильніший або він застосовував бойовий прийом, то вам вигідно просто зупинити цю бійку. Тобто іноді зменшити біль – це теж вигода. У нашій нинішній ситуації питання в тому, як зробити так, щоб росіяни реально зрозуміли, що, закінчуючи війну, вони зменшують собі біль», – пояснив Вітренко.

Нагадаємо, що 19 грудня 2019 року у Єлисейському палаці в Парижі відбулася чотирьохстороння зустріч президента Володимира Зеленського з колегою Еммануелем Макроном, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним. Тоді політики домовилися про часткове розведення сил на Донбасі у трьох пунктах пропуску.

Українська сторона наполягала на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким після врахування взаємних зобов’язань російський «Газпром» мав виплатити українському «Нафтогазу» $2,5 млрд за невиконання зобов’язань щодо обсягів транзиту газу. Путін наполягав на «нульовому варіанті» зі списанням всіх боргових зобов’язань, але українській делегації вдалося досягти вигідної для себе угоди з виплатою боргу та продовженням транзиту. Цей контракт діяв до 2024 року, навіть попри повномасштабне російське вторгнення. 

Ключовий учасник тих газових переговорів Юрій Вітренко на той момент працював виконавчим директором НАК «Нафтогаз». Він безпосередньо доклав руку і до переможного для України рішення в Стокгольмському арбітражі, і до важких перемовин з Путіним, в ході яких вдалося «уламати» російського диктатора виконати ухвалу. 

Нагадаємо, Вітренко згадав про важливі деталі, які він відмітив у поведінці глави Кремля Володимира Путіна на зустрічі. За словами ексголови «Нафтогазу», президент РФ полюбляє під час перемовин хизуватися своїми знаннями деталей та маніпулювати фактами, зокрема, тоді це стосувалося цифр українського боргу.

Також Юрій Вітренко, який був головним учасник газових переговорів з Росією у 2019 році, розповів, на які особисті больові точки російського диктатора Володимира Путіна можна тиснути під час перемовин.

Читайте також:

Теги: путін Юрій Вітренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Остання зима Путіна
Остання зима Путіна
13 листопада, 10:42
Реалістичне бачення сили диктатора позбавило б його найбільшого важеля впливу – сприйняття непереможності
Путін програє, але тисне на Україну: чого чекає Захід?
17 листопада, 13:00
Путін дуже не хоче зірвати мирний процес
Путін не хоче зриву перемовин: що це означає для України
24 листопада, 14:20
Bloomberg: Невигідна мирна угода загрожуватиме не лише Україні, а й США
Bloomberg: Невигідна мирна угода загрожуватиме не лише Україні, а й США
27 листопада, 03:57
NBC News: РФ назвала три пункти, щодо яких не піде на компроміс у мирному плані США
NBC News: РФ назвала три пункти, щодо яких не піде на компроміс у мирному плані США
2 грудня, 22:50
На запитання про шанси на мир, Рубіо уникав конкретних прогнозів, але чітко вказав на головну перешкоду
Тільки Путін може закінчити війну в Україні – Рубіо
3 грудня, 05:41
Міжнародний кримінальний суд не відмовиться від ордерів на арешт Путіна, навіть у разі амністії
Стало відомо, чи скасує Міжнародний кримінальний суд ордери на арешт Путіна у разі амністії
7 грудня, 07:41
Путін полюбляє під час перемовин хизуватися своїми знаннями деталей та маніпулювати певними фактами
Як Путін веде перемовини? Ексголова «Нафтогазу», який спілкувався з диктатором, вказав на важливі деталі
8 грудня, 20:56
«Fck Ptn» та «Stop Luka». Ультрас провели акцію проти диктаторів
Українські фанати влаштували акцію проти Путіна та Лукашенка на грі з Ісландією
16 листопада, 21:39

Політика

Як домовлятися з Путіним? Ексголова «Нафтогазу» розказав, як дотиснув диктатора у газових переговорах 2019 року
Як домовлятися з Путіним? Ексголова «Нафтогазу» розказав, як дотиснув диктатора у газових переговорах 2019 року
Офіс президента легше ліквідувати, ніж призначити його керівника – Зеленський
Офіс президента легше ліквідувати, ніж призначити його керівника – Зеленський
Зеленський про зустріч з Трампом: Україна готова до будь-якої дати
Зеленський про зустріч з Трампом: Україна готова до будь-якої дати
Зеленський: США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні п’ятій статті НАТО
Зеленський: США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні п’ятій статті НАТО
Президентські вибори будуть? Зеленський зробив чітку заяву
Президентські вибори будуть? Зеленський зробив чітку заяву
«У нас немає сил». Зеленський розповів, від повернення яких територій зараз відмовилася Україна
«У нас немає сил». Зеленський розповів, від повернення яких територій зараз відмовилася Україна

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua