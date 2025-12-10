Як домовлятися з Путіним? Ексголова «Нафтогазу» розказав, як дотиснув диктатора у газових переговорах 2019 року

Вітренко: «Путін був злий, і мене вже Зеленський зупиняв»

Ексголова «Нафтогазу» Юрій Вітренко розповів, як під час газових перемовин у 2019 році вдалося змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на новий транзитний контракт, попри те що Росія спершу категорично відмовлялася його підписувати. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Чому Путін тоді пішов на підписання, здавалося б, абсолютно невигідного для нього газового договору? Це, до речі, дасть розуміння, як змусити підписати його мирну угоду зараз. Якщо повернутися до газових перемовин, то був певний момент, коли Путін намагався одразу «забити» тебе – щоб ти його боявся, ніяковів, але я просто краще знав предмет. Хоча, чесно кажучи, не був готовий до такої ситуації. Мені тоді Зеленський просто запропонував приїхати і я приїхав, але не очікував, що буду єдиним опонентом Путіна», – зазначив Вітренко.

За словами Вітренка, Путін під час розмови заявив, що не визнає рішення Стокгольмського суду, бо вважає його політичним. Вітренко ж заперечив, пояснивши, що це комерційний арбітраж торговельної палати Стокгольма, до якого «Нафтогаз» і «Газпром» домовилися звертатися у разі суперечок. Він нагадав, що у складі арбітражу було троє суддів, і один із них – колишній голова Верховного суду Швеції – представляв «Газпром», але навіть він підтримав рішення на користь України. «Путін дивився на Новака з Міллєром, а ті нічого відповісти не могли. Ну, бо я ж не вигадую це, у мене на руках факти», – пояснив він.

«Далі Путін каже: «У вашому новому контракті – смішні оці ваші формули, тарифи, які ви хочете підвищити, і так далі. І взагалі ми не будемо ніякий транзит продовжувати». Я відповідаю: «Можете не продовжувати транзит, але ми в новий арбітраж вже подали позов, де вимагаємо від «Газпрому» $12 млрд. Це більше, ніж ви заплатите за транзит. І мені, чесно кажучи, вигідніше, щоб ви просто заплатили $12 млрд, бо, по-перше, я особисто отримаю з цього премію, а, по-друге, мені просто подобається у вас вигравати в арбітражі. І ми ще раз у вас виграємо, як виграли до цього. І це не єдині наші позови…», – зазначив фахівець.

Вітренко зазначив, що він тоді заявив російській стороні, що якщо вони не хочуть продовжувати транзит і сплачувати борг, Україна все одно доб'ється свого через примусове стягнення. Він нагадав, що українська сторона вже арештувала російські активи, виграла апеляції й була готова блокувати всі «потоки» та європейські компанії, пов’язані з «Газпромом». За його словами, це фактично означало б повне знищення російського бізнесу в Європі та втрату репутації.

«Звісно, не було такого, що Путін сказав, що я – такий крутий і його переконав. Він був злий, і мене вже Зеленський зупиняв. Потім зайшов Макрон і сказав, що потрібно йти на вечерю, бо ми дуже затягнули двосторонні переговори», – пригадав ексголова «Нафтогазу».

Ексголова «Нафтогазу» додав, що Путін тоді заявив, що подальші переговори вестимуть уже голова «Газпрому» Олексій Міллер і тодішній міністр енергетики Олександр Новак. Втім, Вітренко зрозумів, що ключові рішення російський диктатор ухвалив саме в той момент: він усвідомив, що йому вигідніше заплатити борг і продовжити транзит, хоча на початку перемовин робити цього не планував.

«Тобто тоді Путін побачив свою вигоду в тому, що більше втратить, ніж виграє, якщо не піде на наші умови. І на нинішніх мирних перемовинах треба намагатися знову поставити його в ситуацію такого вибору. Іноді кажуть, що росіяни розуміють лише силу. Але сила – це теж певний вимір вигоди. Якщо, наприклад, ви у бійці розумієте, що суперник сильніший або він застосовував бойовий прийом, то вам вигідно просто зупинити цю бійку. Тобто іноді зменшити біль – це теж вигода. У нашій нинішній ситуації питання в тому, як зробити так, щоб росіяни реально зрозуміли, що, закінчуючи війну, вони зменшують собі біль», – пояснив Вітренко.

Нагадаємо, що 19 грудня 2019 року у Єлисейському палаці в Парижі відбулася чотирьохстороння зустріч президента Володимира Зеленського з колегою Еммануелем Макроном, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним. Тоді політики домовилися про часткове розведення сил на Донбасі у трьох пунктах пропуску.

Українська сторона наполягала на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким після врахування взаємних зобов’язань російський «Газпром» мав виплатити українському «Нафтогазу» $2,5 млрд за невиконання зобов’язань щодо обсягів транзиту газу. Путін наполягав на «нульовому варіанті» зі списанням всіх боргових зобов’язань, але українській делегації вдалося досягти вигідної для себе угоди з виплатою боргу та продовженням транзиту. Цей контракт діяв до 2024 року, навіть попри повномасштабне російське вторгнення.

Ключовий учасник тих газових переговорів Юрій Вітренко на той момент працював виконавчим директором НАК «Нафтогаз». Він безпосередньо доклав руку і до переможного для України рішення в Стокгольмському арбітражі, і до важких перемовин з Путіним, в ході яких вдалося «уламати» російського диктатора виконати ухвалу.

