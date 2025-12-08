Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як Путін веде перемовини? Ексголова «Нафтогазу», який спілкувався з диктатором, вказав на важливу деталь

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Як Путін веде перемовини? Ексголова «Нафтогазу», який спілкувався з диктатором, вказав на важливу деталь
Путін полюбляє під час перемовин хизуватися своїми знаннями деталей та маніпулювати певними фактами
фото: Facebook/Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Юрій Вітренко – ключовий учасник газових переговорів, він безпосередньо доклав руку до переможного для України рішення в Стокгольмському арбітражі

Колишній голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко, який був головним учасник газових переговорів з Росією розповів, як Путін веде перемовини та назвав важливі деталі, які він помітив у поведінці глави Кремля на зустрічі. Про це Юрій Вітренко розповів у інтерв’ю «Главкому».

Юрій Вітренко розповів, що президент РФ полюбляє під час перемовин хизуватися своїми знаннями деталей та навіть маніпулювати певними фактами, наприклад цифрами боргу. Вітренко розповів, що вказав Путіну на помилки, адже він називав неправильні дані. «Але коли я йому чітко вказував, де він помиляється, він починав суворо дивитися на підлеглих, які дали не йому не ті цифри. І всі інші в цей момент вже дивляться на Путіна зовсім інакше, бо тут він виглядає слабким», – розповів ексочільник «Нафтогазу».

Ще однієї деталлю ведення перемовин Путіним до початку повномасштабної війни, про яку розповів Юрій Вітренко – були згадки прізвищ конкретних солдатів у питаннях щодо обміну військовополонених. Крім цього, Путін часто говорить про деталі лінії розмежування чи мінних полів. «Також він знав деталі української Конституції, причому краще, ніж Богдан (Андрій Богдан, – ексголова Офісу президента), який дуже погано та непрофесійно виглядав на тих переговорах. Виглядало так, що Богдан просто хоче всіх розвести, що, може, працювало в Україні, але не на такому рівні. А Путін був в матеріалі з точки зору українського конституційного права. Звісно він не був і не повинен бути суперекспертом в цьому, але це важлива деталь…» – зауважив він.

Юрій Вітренко зробив припущення, що української Конституції Путіна міг навчити його кум Віктор Медведчук. Звісно, його готували, але тут питання в самому підході. «Російська сторона очікувала і була готова до того, що їхні візаві будуть говорити, що не можуть виконувати «формулу Штайнмаєра» і Мінські домовленості. Тобто просто розвести Путіна і сказати, що «нам Конституція забороняє» щось робити, було складно», – сказав Юрій Вітренко.

Зазначимо, 9 грудня 2019 року в Парижі зустрілися лідери країн нормандської четвірки – Володимир Зеленський, Володимир Путін, Ангела Меркель та Еммануель Макрон. Паралельно з обговоренням миру на Донбасі, тоді в Парижі стояло на кону газове питання – продовження транзиту російського газу після 31 грудня 2019 року.

Українська сторона наполягала на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким після врахування взаємних зобов’язань російський «Газпром» мав виплатити українському «Нафтогазу» $2,5 млрд за невиконання зобов’язань щодо обсягів транзиту газу. Путін наполягав на «нульовому варіанті» зі списанням всіх боргових зобов’язань, але українській делегації вдалося досягти вигідної для себе угоди з виплатою боргу та продовженням транзиту. Цей контракт діяв до 2024 року, навіть попри повномасштабне російське вторгнення. Ключовий учасник тих газових переговорів Юрій Вітренко на той момент працював виконавчим директором НАК «Нафтогаз». Він безпосередньо доклав руку і до переможного для України рішення в Стокгольмському арбітражі, і до важких перемовин з Путіним, в ході яких вдалося «уламати» російського диктатора виконати ухвалу. 

Раніше «Главком» писав про те, що Путін озвучив нову заяву щодо війни в Україні. Російський диктатор запевнив, що РФ «налаштована припинити війну», але водночас повторив пропагандистську тезу про те, що її нібито «розв’язав Захід руками України». Путін не визнав того, що саме Росія є країною-агресором та напала на Україну.  

Також повідомлялося, що Путіну вигідно затягувати переговорний процес щодо завершення війни. Помічник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив, що під час переговорів не було досягнуто згоди щодо центрального питання – територій, і ознак швидкого проведення чергового саміту між Путіним і президентом США Дональдом Трампом також немає.

Читайте також:

Теги: путін Юрій Вітренко переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Чому не треба читати «мирний» план
22 листопада, 14:41
Наступний рік стане роком випробувань на міцність
2026 рік стане роком випробувань: головні прогнози
5 грудня, 18:58
Трамп ставить на фронт?
Трамп і Зеленський: зустріч, що визначить хід війни
24 листопада, 12:12
За словами дипломата, США виявили готовність вилучити пункт про обмеження чисельності української армії
План завершення війни. МЗС назвало ключові зміни після переговорів у Женеві
24 листопада, 20:09
Глава держави: «Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів прийняти складно»
Зеленський про переговори зі США: Питання територій зайняло понад 6,5 годин
1 грудня, 19:31
Раніше повідомлялося, що Віткофф(праворуч) і Кушнер (ліворуч) приїдуть до однієї з країн ЄС, аби поговорити з президентом України
Віткофф та Кушнер скасували зустріч із Зеленським – ЗМІ
3 грудня, 08:49
Трамп: Найсумніше в тому, що якби я був президентом, ніякої війни б не було
Трамп заявив, що Зеленський упустив час для угоди
4 грудня, 01:00
The Economist: Росія зриває мирний процес, висуваючи неможливі умови
The Economist: Росія зриває мирний процес, висуваючи неможливі умови
4 грудня, 23:35
Дрісколл сказав дипломатам, що протягом багатьох років Москва запускала ракети в Україну приблизно так швидко, як тільки могла їх виробляти
NYT: Дрісколл переконував європейців підтримати невигідну для України мирну угоду
27 листопада, 09:42

Політика

Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак
Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак
Як Путін веде перемовини? Ексголова «Нафтогазу», який спілкувався з диктатором, вказав на важливу деталь
Як Путін веде перемовини? Ексголова «Нафтогазу», який спілкувався з диктатором, вказав на важливу деталь
Зеленський розказав про роль Китаю в українській війні
Зеленський розказав про роль Китаю в українській війні
Зеленський назвав пункт мирного плану, щодо якого досі не знайдено компромісу
Зеленський назвав пункт мирного плану, щодо якого досі не знайдено компромісу
Хто стане новим очільником Офісу президента? Зеленський назвав кандидатів
Хто стане новим очільником Офісу президента? Зеленський назвав кандидатів
Гетманцев: Уряд незабаром внесе до Ради проєкт оновленого Трудового кодексу
Гетманцев: Уряд незабаром внесе до Ради проєкт оновленого Трудового кодексу

Новини

Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Сьогодні, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua