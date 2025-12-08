Як Путін веде перемовини? Ексголова «Нафтогазу», який спілкувався з диктатором, вказав на важливу деталь

Юрій Вітренко – ключовий учасник газових переговорів, він безпосередньо доклав руку до переможного для України рішення в Стокгольмському арбітражі

Колишній голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко, який був головним учасник газових переговорів з Росією розповів, як Путін веде перемовини та назвав важливі деталі, які він помітив у поведінці глави Кремля на зустрічі. Про це Юрій Вітренко розповів у інтерв’ю «Главкому».

Юрій Вітренко розповів, що президент РФ полюбляє під час перемовин хизуватися своїми знаннями деталей та навіть маніпулювати певними фактами, наприклад цифрами боргу. Вітренко розповів, що вказав Путіну на помилки, адже він називав неправильні дані. «Але коли я йому чітко вказував, де він помиляється, він починав суворо дивитися на підлеглих, які дали не йому не ті цифри. І всі інші в цей момент вже дивляться на Путіна зовсім інакше, бо тут він виглядає слабким», – розповів ексочільник «Нафтогазу».

Ще однієї деталлю ведення перемовин Путіним до початку повномасштабної війни, про яку розповів Юрій Вітренко – були згадки прізвищ конкретних солдатів у питаннях щодо обміну військовополонених. Крім цього, Путін часто говорить про деталі лінії розмежування чи мінних полів. «Також він знав деталі української Конституції, причому краще, ніж Богдан (Андрій Богдан, – ексголова Офісу президента), який дуже погано та непрофесійно виглядав на тих переговорах. Виглядало так, що Богдан просто хоче всіх розвести, що, може, працювало в Україні, але не на такому рівні. А Путін був в матеріалі з точки зору українського конституційного права. Звісно він не був і не повинен бути суперекспертом в цьому, але це важлива деталь…» – зауважив він.

Юрій Вітренко зробив припущення, що української Конституції Путіна міг навчити його кум Віктор Медведчук. Звісно, його готували, але тут питання в самому підході. «Російська сторона очікувала і була готова до того, що їхні візаві будуть говорити, що не можуть виконувати «формулу Штайнмаєра» і Мінські домовленості. Тобто просто розвести Путіна і сказати, що «нам Конституція забороняє» щось робити, було складно», – сказав Юрій Вітренко.

Зазначимо, 9 грудня 2019 року в Парижі зустрілися лідери країн нормандської четвірки – Володимир Зеленський, Володимир Путін, Ангела Меркель та Еммануель Макрон. Паралельно з обговоренням миру на Донбасі, тоді в Парижі стояло на кону газове питання – продовження транзиту російського газу після 31 грудня 2019 року.

Українська сторона наполягала на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким після врахування взаємних зобов’язань російський «Газпром» мав виплатити українському «Нафтогазу» $2,5 млрд за невиконання зобов’язань щодо обсягів транзиту газу. Путін наполягав на «нульовому варіанті» зі списанням всіх боргових зобов’язань, але українській делегації вдалося досягти вигідної для себе угоди з виплатою боргу та продовженням транзиту. Цей контракт діяв до 2024 року, навіть попри повномасштабне російське вторгнення. Ключовий учасник тих газових переговорів Юрій Вітренко на той момент працював виконавчим директором НАК «Нафтогаз». Він безпосередньо доклав руку і до переможного для України рішення в Стокгольмському арбітражі, і до важких перемовин з Путіним, в ході яких вдалося «уламати» російського диктатора виконати ухвалу.

Раніше «Главком» писав про те, що Путін озвучив нову заяву щодо війни в Україні. Російський диктатор запевнив, що РФ «налаштована припинити війну», але водночас повторив пропагандистську тезу про те, що її нібито «розв’язав Захід руками України». Путін не визнав того, що саме Росія є країною-агресором та напала на Україну.

Також повідомлялося, що Путіну вигідно затягувати переговорний процес щодо завершення війни. Помічник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив, що під час переговорів не було досягнуто згоди щодо центрального питання – територій, і ознак швидкого проведення чергового саміту між Путіним і президентом США Дональдом Трампом також немає.