Головна Країна Політика
search button user button menu button

Обрано незалежних членів наглядової ради «Енергоатома»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Обрано незалежних членів наглядової ради «Енергоатома»
Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман, Бріс Буюон стали незалежними членами наглядової ради
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня

Сьогодні, 31 грудня, Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

Відбір проведено одноголосно. До складу комітету входять представники уряду та незалежні спостерігачі – ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмен.

Незалежними членами наглядової ради будуть:

  • Руміна Велші – міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду. Понад 40 років у галузі. Очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів.
  • Лаура Гарбенчуте-Бакієне – фахівчиня з фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Понад 25 років досвіду. Керівні ролі у PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об’єктах, зокрема Ігналінській АЕС.
  • Патрік Фрагман – інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі. Понад 30 років досвіду. Колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company.
  • Бріс Буюон – юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

Відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня.

«Паралельно продовжуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі – у «Нафтогазі», «Укргідроенерго», «Укренерго», Операторі ГТС, «Центренерго» та інших компаніях. Всього – 12 компаній у фокусі уваги. Статути й положення усіх приводимо у відповідність до принципів OECD. Тривають державні аудити «Енергоатома»  та підприємств оборонної сфери. Їхні результати невідкладно передаватимемо правоохоронним органам», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, наприкінці листопада розпочався конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом».

До слова, триває аудит «Енергоатома»: перевірки здійснюються на 10 філіях компанії. Проміжні результати будуть відомі наприкінці грудня.

Читайте також:

Теги: Енергоатом Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запровадження платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи відкладено
Запровадження платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи відкладено
29 грудня, 19:58
Уряд компенсує установам витрати на комунальні послуги, скраплений газ і пічне паливо
Кабмін змінив правила компенсації установам, які безкоштовно розміщують переселенців
24 грудня, 16:54
Обладнання, яке наразі простоює на балансі держпідприємств, може бути використане для відновлення енергосистеми після обстрілів
Уряд дозволив енергокомпаніям орендувати держобладнання без аукціонів
23 грудня, 17:11
Свириденко заявила, що уряд домовився з парламентом ухвалювати рішення щодо міністра енергетики спільно
Свириденко повідомила, коли буде призначено міністра енергетики
22 грудня, 19:17
За словами Свириденко, МОН координуватиме використання коштів відповідно до бюджетних призначень
Уряд спрямував майже 350 млн грн для закладів вищої освіти
19 грудня, 20:15
Як наголосила премʼєрка, завдяки нововведенню бізнес та критична інфраструктура зможуть працювати стабільніше
Тривоги в Україні оголошуватимуться по-новому: деталі від уряду
15 грудня, 12:51
Внаслідок масованого удару російських військ по Одещині у ніч на 13 грудня пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру області
Свириденко провела нараду з міністерствами та енергетиками щодо масштабного обстрілу Одеси
13 грудня, 11:17
Свириденко: «Спрощуємо правила для встановлення газопоршневих, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень будь-якої потужності»
Уряд спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації
1 грудня, 16:49
2,9 млн заявок «Зимової підтримки» оформлено на дітей
На що українці найбільше витрачають 1000 грн «Зимової Підтримки». Свириденко дала відповідь
1 грудня, 10:56

Політика

Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід Пивоварову
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід Пивоварову
Обрано незалежних членів наглядової ради «Енергоатома»
Обрано незалежних членів наглядової ради «Енергоатома»
Звільнено кума Єрмака з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Звільнено кума Єрмака з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Президент привітав українців з Новим роком
Президент привітав українців з Новим роком
Обмеження експорту лісу та металобрухту: уряд ухвалив рішення
Обмеження експорту лісу та металобрухту: уряд ухвалив рішення
«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік
«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua