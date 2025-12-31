Обрано незалежних членів наглядової ради «Енергоатома»

Відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня

Сьогодні, 31 грудня, Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

Відбір проведено одноголосно. До складу комітету входять представники уряду та незалежні спостерігачі – ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмен.

Незалежними членами наглядової ради будуть:

Руміна Велші – міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду. Понад 40 років у галузі. Очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів.

Лаура Гарбенчуте-Бакієне – фахівчиня з фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Понад 25 років досвіду. Керівні ролі у PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об’єктах, зокрема Ігналінській АЕС.

Патрік Фрагман – інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі. Понад 30 років досвіду. Колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company.

Бріс Буюон – юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

Відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня.

«Паралельно продовжуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі – у «Нафтогазі», «Укргідроенерго», «Укренерго», Операторі ГТС, «Центренерго» та інших компаніях. Всього – 12 компаній у фокусі уваги. Статути й положення усіх приводимо у відповідність до принципів OECD. Тривають державні аудити «Енергоатома» та підприємств оборонної сфери. Їхні результати невідкладно передаватимемо правоохоронним органам», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, наприкінці листопада розпочався конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом».

До слова, триває аудит «Енергоатома»: перевірки здійснюються на 10 філіях компанії. Проміжні результати будуть відомі наприкінці грудня.