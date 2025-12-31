Умєров провів розмову з американськими та європейськими партнерами

Умєров: Скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні

У середу, 31 грудня, секретар РНБО Рустем Умєров доповів президентові України Володимиру Зеленському про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова в Telegram.

«З американського боку у розмові взяли участь Марко Рубіо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер. З європейського – радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. Скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні», – йдеться у повідомленні.

Умєров додав: «Окремо готуємо зустріч з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки. Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн. У новому році продовжимо роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат».

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про домовленість із радниками з національної безпеки країн «коаліції охочих» про зустріч. Вона відбудеться 3 січня в Україні.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що 28 грудня під час переговорів з американською стороною розроблявся план послідовності – порядок дій і стратегія руху. Зокрема, делегації визначали, коли і що саме хочуть доопрацювати й погодити з партнерами.