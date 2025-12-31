Головна Країна Політика
search button user button menu button

Умєров провів розмову з американськими та європейськими партнерами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Умєров провів розмову з американськими та європейськими партнерами
фото: EPA

Умєров: Скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні

У середу, 31 грудня, секретар РНБО Рустем Умєров доповів президентові України Володимиру Зеленському про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова в Telegram.

«З американського боку у розмові взяли участь Марко Рубіо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер. З європейського – радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. Скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні», – йдеться у повідомленні.

Умєров додав: «Окремо готуємо зустріч з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки. Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн. У новому році продовжимо роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат».

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про домовленість із радниками з національної безпеки країн «коаліції охочих» про зустріч. Вона відбудеться 3 січня в Україні.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що 28 грудня під час переговорів з американською стороною розроблявся план послідовності – порядок дій і стратегія руху. Зокрема, делегації визначали, коли і що саме хочуть доопрацювати й погодити з партнерами.

Читайте також:

Теги: Рустем Умєров переговори Стів Віткофф Марко Рубіо Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Якого дідька, Трампе? Ця угода продає Україну!
11 грудня, 17:37
Кислиця і Стефанішина розвіяли занепокоєння мережі новим фото
Мережа занепокоїлася виразами обличчя дипломатів на переговорах. Кислиця розвіяв хвилювання (фото)
1 грудня, 00:44
Піт Гегсет розповів про свою «ідеальну вечерю»
Міністр війни США запропонував Зеленському, Трампу та Путіну повечеряти
3 грудня, 10:08
Путін має намір вести довгі переговори лише з США
Bloomberg: Путіну вигідно затягувати переговорний процес щодо завершення війни
4 грудня, 00:35
Трамп настільки розчарований відсутністю прогресу в мирних переговорах, що може вийти з них
Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією, але є нюанс: пояснення CNN
11 грудня, 01:13
Зеленському пропонують прийняти мирний план США
Трамп закликав Європу тиснути на Зеленського через мирний план США
12 грудня, 09:12
За словами Стубба, спеціальні посланці США активно працювали над зменшенням розбіжностей між сторонами
Президент Фінляндії про мирні переговори: до угоди залишилися останні 5%
22 грудня, 14:48
Зеленський: Мирний план готовий на 90%, а безпекові гарантії від США узгоджені повністю
Зеленський: Мирний план готовий на 90%, а безпекові гарантії від США узгоджені повністю
29 грудня, 00:18
29 грудня Трамп провів розмову з Путіним
Трамп поговорив з Путіним. Помічник диктатора розказав про обурення Зеленським
29 грудня, 18:40

Політика

Умєров провів розмову з американськими та європейськими партнерами
Умєров провів розмову з американськими та європейськими партнерами
МЗС викликало дипломатів Індії та Пакистану
МЗС викликало дипломатів Індії та Пакистану
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід Пивоварову
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід Пивоварову
Обрано незалежних членів наглядової ради «Енергоатома»
Обрано незалежних членів наглядової ради «Енергоатома»
Звільнено кума Єрмака з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Звільнено кума Єрмака з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Президент привітав українців з Новим роком
Президент привітав українців з Новим роком

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua