Тільки Путін може закінчити війну в Україні – Рубіо

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На запитання про шанси на мир, Рубіо уникав конкретних прогнозів, але чітко вказав на головну перешкоду
скриншот з відео

Рубіо розкритикував тих, хто вважає, що варто говорити лише з Україною. За його словами, діалог про мир має продовжуватись і з Росією

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна наблизилися до мирної угоди більше, ніж будь-коли за останні три роки, однак наголосив, що остаточне рішення про завершення війни може ухвалити лише російський диктатор Володимир Путін. Про це він сказав в ефірі Fox News, його слова цитує New York Post, пише «Главком».

«Ми намагаємося з’ясувати, чи можливо завершити війну таким чином, щоб захистити майбутнє України та щоб обидві сторони могли погодитися. Я думаю, що ми досягли певного прогресу. Ми стали ближче, але все ще не там, де маємо бути. Ми ще не достатньо близько, але це може змінитися», – зазначив він. – «Тільки Путін приймає рішення», – продовжив Рубіо.

На запитання про шанси на мир, Рубіо уникав конкретних прогнозів, але чітко вказав на головну перешкоду: «Важко сказати про рівень довіри до цього, тому що зрештою рішення, у випадку Росії, має приймати лише Путін. Не його радники – Путін. Тільки Путін може покласти край цій війні на боці Росії».

Рубіо повідомив, що адміністрація США вже десять місяців працює над формулюванням компромісного плану, який би задовольнив обидві сторони конфлікту.

«Завершення будь-яких переговорів – найважча частина процесу. І саме це ми проходимо зараз», – зазначив він.

Держсекретар також підкреслив важливість діалогу з обома сторонами, підкресливши: «Неможливо завершити війну, якщо не вести переговорів із Москвою. Але водночас потрібно враховувати і позицію Києва».

Він розкритикував тих, хто вважає, що варто говорити лише з Україною: «Є нерозумні люди, які думають, ніби переговори можна вести тільки з Києвом. Це не так».

Нагадаємо, помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі з Віткоффом та Кушніром заявив, що компромісного варіанта плану щодо України поки немає, деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять. 

Ушаков повідомив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які брали участь у переговорах, пообіцяли Москві не їхати до Києва, а одразу повернутися до Вашингтона. 

Кушнер та Віткофф нібито відсторонили від переговорів із Росією держсекретаря Марко Рубіо, який вважається більш лояльним до інтересів України. Рубіо, якого називають тим, хто «більше співчуває Україні», раніше допоміг доопрацювати мирний план, що складався з 28 пунктів.

Sky News зазначає, що посланці адміністрації Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели у Москві майже шість годин перед тим, як дісталися Кремля. За цей час вони отримали візит на Червону площу, обід у ресторані з зіркою Мішлен і повне VIP-обслуговування. Все це контрастує з тим, як Вашингтон організовує переговори з українською стороною – ті змушені приїжджати до американців, спершу до Женеви, а потім до Флориди.

Читайте також:

