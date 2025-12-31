МЗС викликало дипломатів Індії та Пакистану

Посольства України в державах Центральної Азії донесли офіційним особам країн перебування позицію країни щодо неприпустимості підігравання російській пропаганді та спробам РФ зірвати мирний процес

Сьогодні, 31 грудня, до Міністерства закордонних справ були викликані тимчасово повірені у справах Індії та Пакистану в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Очільникам дипломатичних місій Індії та Пакистану довели несприйняття українською стороною висловлювань глав урядів цих країн на підтримку чергової брехні Росії про нібито «напад» на резиденцію Путіна. Сподіваємось, що очільники цих країн висловлять глибоку стурбованість справжніми атаками РФ по цивільних об’єктах України та солідарність з Україною, проти якої Росія вже четвертий рік веде невиправдану та неспровоковану агресію», – йдеться у повідомленні.

Відповідні заходи політико-дипломатичного реагування були вжиті також посольством України в Об’єднаних Арабських Еміратах щодо аналогічних заяв еміратської сторони.

Крім того, посольства України в державах Центральної Азії донесли офіційним особам країн перебування позицію країни щодо неприпустимості підігравання російській пропаганді та спробам РФ зірвати мирний процес.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

Посол США при НАТО Метью Вітакер поставив під сумнів заяву Росії про те, що Україна нібито здійснила атаку на президентську резиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.