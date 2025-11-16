Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські фанати влаштували акцію проти Путіна та Лукашенка на грі з Ісландією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українські фанати влаштували акцію проти Путіна та Лукашенка на грі з Ісландією
«Fck Ptn» та «Stop Luka». Ультрас провели акцію проти диктаторів
фото: t.me/TroublemakersUkraine

Вболівальники підняли великі банери з двома написами: «Fck Ptn» та «Stop Luka»

Фанати збірної України на грі кваліфікації чемпіонату світу з Ісландією влаштували акцію проти диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Про це повідомляє «Главком».

Вболівальники під час матчу одночасно підняли великі банери з двома написами: «Fck Ptn» та «Stop Luka».

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: путін Олександр Лукашенко НОВИНИ ФУТБОЛУ ультрас фанати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нашу збірну для продовження боротьби сьогодні влаштує лише перемога
Ребров оголосив заявку збірної України на вирішальну гру проти Ісландії
Сьогодні, 11:27
Поєдинок Франція – Україна у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
Франція – Україна: де й коли дивитися матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу
11 листопада, 11:08
Путін уже рік «починає» серійне виробництво ракетного комплексу «Орєшнік»
Путін та запуск «Орєшника». РНБО пояснило, в чому курйоз
5 листопада, 18:37
Молодіжна збірна України 14 листопада в Стамбулі в межах відбору Євро-2027 (U-21) зіграє з Туреччиною
Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Туреччиною та Албанією
4 листопада, 15:18
Метью Вітакер стверджує, що американський лідер докладає чималих зусиль для зупинки бойових дій
Трамп шукає способи тиску на Путіна і Зеленського – посол США при НАТО
24 жовтня, 09:49
В останніх семи матчах минулорічний чемпіон України здобув перемогу лише одного разу
Знову без голів: «Динамо» програло у другому турі Ліги конференцій
23 жовтня, 23:57
Титов публічно підтримав російську агресію проти України
У Росії були заблоковані рахунки салону краси легенди «Спартака», який підтримує війну
20 жовтня, 11:34
Зеленський наполягає на важливості ділитися поглядами, адже він не впевнений, що Путін готовий закінчити війну
Зеленський готовий доєднатися до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті
19 жовтня, 17:54
У своєму дебютному сезоні у «ПСЖ» 26-річний росіянин зіграв у 17 матчах, пропустивши 13 м'ячів
З клуба Забарного вже взимку зникне російський голкіпер – ЗМІ
18 жовтня, 11:14

Новини

Ребров прокоментував перемогу України над Ісландією
Ребров прокоментував перемогу України над Ісландією
Коростильов піднявся на п'єдестал чемпіонату світу
Коростильов піднявся на п'єдестал чемпіонату світу
Українські фанати влаштували акцію проти Путіна та Лукашенка на грі з Ісландією
Українські фанати влаштували акцію проти Путіна та Лукашенка на грі з Ісландією
Україна перемогла Ісландію та вийшла до плей-оф відбору на чемпіонат світу
Україна перемогла Ісландію та вийшла до плей-оф відбору на чемпіонат світу
Українські пляжниці вийшли до плейоф чемпіонату світу
Українські пляжниці вийшли до плейоф чемпіонату світу
Визначився стартовий склад збірної України на гру з Ісландією
Визначився стартовий склад збірної України на гру з Ісландією

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua