Бухарест обрав нового мера: ним став ліберал Чіпріан Чуку

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Бухарест обрав нового мера: ним став ліберал Чіпріан Чуку
Перемогу здобув Чіпріан Чуку, кандидат від ліберальної партії
Бухарест міг стати першою столицею Європейського Союзу, якою б очолював ультраправий політик

У Румунії відбулися місцеві вибори, на яких обрали нового мера Бухареста. Перемогу здобув Чіпріан Чуку, кандидат від ліберальної партії, який набрав 35,4%, згідно з офіційним попереднім підрахунком 90% голосів, що дозволило зміцнити позиції прем'єр-міністра Ілліє Болояна в правлячій проєвропейській коаліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Анка Александреску, ультраправий кандидат, підтримана Альянсом за об'єднання румунів (AUR), посіла друге місце з 22,35%, що стало значним досягненням для праворадикальних сил у столиці, яка традиційно не підтримує ультраправих.

Ці вибори стали важливим політичним моментом для Румунії, адже Бухарест міг стати першою столицею Європейського Союзу, якою б очолював ультраправий політик. 

Перемога Чуку дає ліберальній партії додаткову підтримку для подальших реформ. Румунська політика продовжить розвиватися на тлі очікуваних парламентських виборів у 2028 році.

Посада міського голови столиці Румунії залишалася вакантною з травня, відколи Нікушор Дан переміг на повторних президентських виборах посеред свого другого терміну на чолі мерії Бухаресту.

Зауважимо, у травні незалежний кандидат, колишній мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії.

Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. 

