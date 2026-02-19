Вимога Брюсселя: Україна має юридично визнати одностатеві союзи для членства в ЄС

У Єврокомісії вважають, що Україна повинна адаптувати законодавство про одностатеві пари для інтеграції в Євросоюз

Європейська комісія офіційно підтвердила, що без узаконення стосунків одностатевих пар шлях України до Євросоюзу залишиться закритим. Так Європейська комісія відповіла на звернення кількох українських правозахисних організацій стосовно законопроєкту № 14394 – проєкту нового Цивільного кодексу України, який може порушувати права спільноти. Про це повідомив ресурс «Гендер в деталях», інформує «Главком».

Українська сторона надіслала звернення до Європейської комісії щодо невідповідності проєкту нового Цивільного кодексу України євроінтеграційним зобов'язанням держави.

Йдеться про законопроєкт № 14394, який, за оцінкою правозахисників, звужує можливості правового захисту для одностатевих пар. Вони стверджують, що новий Цивільний кодекс дискримінує одностатеві пари. Головна проблема документа така, що законопроєкт пропонує визнавати «фактичний сімейний союз» (спільне проживання без шлюбу) лише для різностатевих пар. Зараз одностатеві пари в Україні іноді можуть через суд довести факт спільного проживання для спадкування чи поділу майна. Новий кодекс може повністю заборонити це.

Окрім цього, проєкт пропонує автоматичну недійсність шлюбу з людиною, яка змінила стать, без чіткого визначення моменту такої зміни. Правозахисники наголошують, що це може поставити під сумнів навіть ті шлюби, які були укладені законно після офіційної зміни гендерного маркера в документах.

Єврокомісія подякувала українським правозахисникам за надану інформацію та наголосила на важливості дотримання стандартів ЄС у сфері прав людини.

Нагадаємо, уряд Польщі дозволив парам незалежно від статі укладати договори про співжиття. Угода укладається у нотаріуса, і охоплює доступ до медичної інформації, страхування, аліменти та спільне декларування податків. В організації відзначають, що це не повне визнання одностатевих шлюбів, але ініціатива може стати реальним кроком уперед. Польща лишається країною з одними з найбільш обмежених прав ЛГБТ у ЄС, хоча громадська підтримка змін поступово зростає.