США неофіційно передали Путіну останню версію мирного плану – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
США неофіційно передали Путіну останню версію мирного плану – Bloomberg
Кремль отримав документи через помічника диктатора Кирила Дмитрієва
фото: The Insider

Найближчим часом посланець Трампа зустрінеться з російським диктатором, аби обговорити план завершення війни

Російський диктатор Володимир Путін на початку січня 2026 року отримав від Сполучених Штатів проєкт мирного плану, узгоджений між Україною та європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що очільник Кремля отримав документи через помічника диктатора Кирила Дмитрієва. Агентство зазначає, що це дозволило Путіну підготувати зауваження та пропозиції до очікуваних переговорів за участі спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Кремль розглядає отримання проєкту мирного плану, як значний «крок уперед». Водночас багато питань, які цікавили РФ, або були відсутні, або сформульовані іншим методом.

Крім того, повідомили джерела Bloomberg, країна-агресорка вважає, що Кушнер допоміг вибудувати рамки переговорів і структурувати процес діалогу з Путіним.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у четвер, 22 січня, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Стіва Віткоффа, підходить до фіналу робота над планом завершення війни в Україні, оскільки документ готовий на 90%.

Як повідомлялося, на полях економічного форуму в Давосі відбулася зустріч спецпосланця президента РФ Кирила Дмитрієва з представниками США – Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

За результатами перемовин Дмитрієв охарактеризував діалог як «конструктивний», заявивши про нібито зростання підтримки російської позиції серед міжнародної спільноти. Подробиць обговорення російська сторона не розкрила.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що представники України в США працюють над документами, які потрібні для закінчення війни.

Теги: перемир'я переговори путін США

