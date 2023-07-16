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Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Олександра Ільченка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Олександра Ільченка
Олександр разом із побратимами боронив Луганщину
фото з відкритих джерел

З перших днів повномасштабного російського вторгнення чоловік став на захист України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Ільченка.

Бойовий медик Олександр Ільченко, позивний Охотнік, загинув 11 травня 2022 року під час виконання бойового завдання біля селища Тошківка на Луганщині. Він зазнав мінно-вибухової травми та вогнепального осколкового поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Захиснику було 47 років.

Олександр народився у селищі Гоща Рівненської області. Після закінчення 9-го класу вступив до Квасилівського середнього професійно-технічного училища №16, де здобув фахи штукатура й облицювальника-плиточника. Від служби в армії був комісований за станом здоров’я. У 1996 році чоловік одружився з коханою Валентиною. Згодом у пари народилися двоє дітей.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення, 27 лютого 2022 року, Олександр став на захист України у лавах ЗСУ. Служив бойовим медиком у 42-му батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Разом із побратимами боронив Луганщину.

«Ми були щасливі й безмежно закохані. У любові народилися дочка Ольга та син Дмитро. Саша був чоловіком і татом від Бога. Сім’я та діти завжди були понад усе. Заради нашого благополуччя він багато працював. Умів робити все. Його поважали. Неодноразово їздив на заробітки за кордон, щоб добудувати будинок. Мав багато друзів. Захоплювався полюванням. Дуже добре володів зброєю, був гарним мисливцем. Про його рішучість і безстрашність знали всі. Без вагань він взяв у руки зброю, щоб захищати нас і рідну землю. А тепер оберігає нас з небес…» – розповіла дружина військового.

«Безстрашний та мужній воїн, надійний друг, людина слова, зразок незламності та міцності духу. Олександр із честю виконав важливу місію захисту незалежності України, до останнього подиху залишився вірним присязі, державі й українському народові. Відстоюючи й захищаючи право українців жити в безпечній і мирній країні, він віддав своє життя, не шкодуючи…» – зазначили у Гощанській селищній раді.

У Олександра залишилися дружина, донька і син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять смерть війна військові

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