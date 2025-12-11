Президент пояснив, чому гальмується процес обміну полоненими

Зеленський: Сторони погодили великий обмін до нового року, але процес загальмувався

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала гальмувати процеси обміну військовополоненими, оскільки прагне досягти певних «загальних домовленостей» замість вирішення питань по суті. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський наголосив, що затримка відбувається саме з російської сторони, попри попередні напрацювання щодо масштабного обміну.

«Росіяни почали гальмувати процеси обміну, тому що хочуть загальних домовленостей. На мій погляд, саме це відбувається. Якщо у нас буде формування всіх цих процесів, то ми повернемось знову до рішень про обмін», – пояснив президент.

Глава держави також нагадав про нещодавню зустріч міністра оборони Рустема Умєрова, присвячену обмінам.

«Сторони погодили, що буде такий достатньо великий обмін до нового року і що треба проговорювати списки, але зараз саме з російської сторони є гальмування», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах відбудеться відновлення процесу обміну полоненими, внаслідок чого буде повернуто з російського полону 1200 українців. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, який цими днями проводив відповідні консультації за дорученням президента України Володимира Зеленського.

До слова, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що понад 200 бійців із полку «Азов» вдалося повернути з російського полону. Загалом у російську неволю потрапили трохи більше ніж 800 «азовців».