Вступ України до ЄС може бути прискорений – президент

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вступ України до ЄС може бути прискорений – президент
Зеленський зробив заяву про вступ України до ЄС
Зеленський: Для нас ЄС – це гарантія безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України в ЄС може бути прискорений, але «це залежить від наших кроків і кроків лідерів». Про це він зауважив на пресконференції у Брюсселі, передає «Главком».

«Якщо це прив'язано до законодавства, змін, реформ – я розумію логіку. Якщо блокується політично – я таку логіку не розумію, але розумію, хто це робить. Це відкрита інформація. Для нас ЄС – це гарантія безпеки. Частина тих гарантій, про які Україна не тільки заявляє, а й домовляється і розраховує», – сказав президент про вступ України до ЄС.

Зеленський додав, що «дата членства в ЄС дуже важлива, це вирішуватимуть лідери Євросоюзу, але для нас дуже важливо, щоб це не вирішувала Росія».

Нагадаємо, як писала газета FT, у разі укладення мирної угоди Україна може вступити в Європейський Союз до 1 січня 2027 року. Пункт угоди обговорюється на переговорах за участі США та європейських країн. За словами співрозмовників журналістів, такі швидкі терміни фактично змінить весь підхід ЄС до прийняття нових членів.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів.

Теги: Володимир Зеленський Європейський Союз

