Яценюк розкрив кумедний секрет, як Порошенко став президентом

Експрем’єр пригадав розмову з Порошенком після виборів 2014 року

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пригадав жарт, який розповів п'ятому президенту Петру Порошенку після президентських виборів 2014 року. За словами експрем’єра, він пожартував, що Порошенку для перемоги нібито вистачило одного торта «Рошен», який той приніс на Майдан. Про це Яценюк розповів в інтерв’ю РБК-Україна, передає «Главком».

Відповідаючи на запитання, чому саме Порошенко переміг на президентських виборах 2014 року вже в першому турі, Яценюк зазначив, що той був обраний на чесних і прозорих виборах.

За словами експрем’єра, він разом із тодішнім виконувачем обов’язків президента Олександром Турчиновим прагнув провести вибори якомога швидше, щоб не дати Росії розхитати ситуацію. Яценюк також наголосив, що Україні був потрібен легітимний президент.

Водночас політик пригадав свій жарт на адресу Порошенка: «Петре, за весь період Майдану ти приніс один торт «Рошен», і фактично за один торт тебе підтримали на президента». Яценюк підкреслив, що без жартів Порошенко був законно обраним президентом.

Варто зазначити, що Петро Порошенко переміг на позачергових президентських виборах 25 травня 2014 року, які відбулися після Революції Гідності та втечі Віктора Януковича з України. Вибори були призначені на тлі політичної кризи та початку російської агресії.

фото пресслужби «Європейської Солідарності»

Порошенко балотувався як самовисуванець. За остаточними даними Центральної виборчої комісії, за нього проголосували 9,86 млн виборців, або 54,7% тих, хто взяв участь у голосуванні. Такий результат дозволив йому перемогти вже в першому турі – повторне голосування не проводили.

2 червня 2014 року ЦВК офіційно оголосила Порошенка новообраним президентом, а 7 червня відбулася його інавгурація.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Арсеній Яценюк запропонував членам уряду публічно відмовитися від участі в наступних парламентських виборах. На його думку, це дозволить урядовцям зосередитися на перемозі України у війні, а не на власних політичних перспективах.