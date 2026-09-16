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Голосування під землею. Нардепи пояснили, чим небезпечна ідея Стефанчука

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Голосування під землею. Нардепи пояснили, чим небезпечна ідея Стефанчука
У спеціальному застосунку можна буде не тільки голосувати, а й отримувати порядок денний, записуватися на виступи, а в перспективі – навіть підписувати документи
фото: скриншот з відео/ukrinform.ua

«Те, що у Верховної Ради на майже п’ятий рік повномасштабного вторгнення з’явився «план Б», – це великий позитив. Але…», – нардеп

Ідея голови Верховної Ради Руслана Стефанчука проводити засідання парламенту в укритті викликала у нардепів низку запитань. Парламентарів особливо непокоїть безпека нової системи голосування. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Верховна Рада йде під землю».

«Те, що у Верховної Ради на майже п’ятий рік повномасштабного вторгнення з’явився «план Б», – це великий позитив. Але до цієї системи на самому початку виникатиме багато питань, – сказав нардеп Ярослав Юрчишин з «Голосу». – Система реєстрації через код, який знає апарат Верховної Ради, викликає сумніви щодо гарантій невтручання в цю систему і захисту персонального голосування».

Юрчишин зазначив, що коректність роботи системи можна було б перевіряти: наприклад, одразу оприлюднюючи результати голосувань у форматі відкритих даних. Тоді кожен народний депутат міг би самостійно перевірити, чи правильно враховано його голос. Водночас нардеп сумнівається, що це робитимуть регулярно, зважаючи на велику кількість голосувань.

«Тому я передбачаю, що рано чи пізно ми опинимося в ситуації, коли якісь важливі рішення будуть поставлені під сумнів. Фактично це великий пас фракціям меншості, щоб вони мали підстави їх оскаржувати. Плюс постає питання розміщення депутатів – в самому залі, де проводяться погоджувальні ради, може поміститися максимум кілька десятків. Тобто частина наших колег буде фактично сидіти в коридорі, спостерігаючи на табло, що відбувається в залі засідань. Як буде забезпечено право на виступ? Навіть якщо встановити мікрофони в кожному коридорі, в кожній кімнаті, все одно доведеться витрачати зайвий час», – додав у коментарі «Главкому» Юрчишин.

Член регламентного комітету Сергій Євтушок з «Батьківщини» припустив, що його фракція утримається під час голосування за постанову Стефанчука. «Це взагалі якийсь нонсенс, – сказав він. – Подивіться: органам місцевого самоврядування законом обмежили проведення пленарних засідань в онлайн-режимі. Хоча під час ковіду вони могли голосувати онлайн. Зараз місцеве самоврядування збирається на місцях та працює, а чим воно відрізняється від народних депутатів?» 

Однак на закиди щодо недостатньої сміливості нардепів, які не бажають зайвий раз ризикувати, у керівників парламенту є свій аргумент – небажання підставляти під загрозу численних працівників апарату, які забезпечують депутатську роботу.

У нардепа від «Європейської солідарності» Володимира Ар’єва, як і у всій його фракції, вистачає претензій до ідеї Стефанчука-Корнієнка голосувати у підземеллі: «По-перше, ця система, на відміну від хай і вайлуватої системи «Рада», не є захищеною і не відповідає вимогам кібербезпеки. Справжня захищена система має бути сертифікована і перевірена не в окремих її елементах, а на всіх етапах – це системи передачі інформації, її обробки, підрахунку голосів, зберігання результату. По-друге, неможливо буде підтвердити особисте голосування».

Нардеп також бачить особливу небезпеку в прийнятті за допомогою нової системи важливих євроінтеграційних законопроєктів: «Адже за певний час хтось може оскаржити саму процедуру прийняття в Конституційному суді, який рано чи пізно почне працювати. А підстави для того, щоб скасувати це голосування, точно будуть. І тут ми заходимо на дуже тонкий лід». 

Натомість у «ЄС» є кілька пропозицій для роботи в нинішніх, м’яко кажучи, не дуже сприятливих умовах. «Перший варіант – працювати, як в перші дні повномасштабного вторгнення. Другий варіант – обговорення законопроєктів у підвалі під час тривог, особливо це стосується першого читання. А голосувати їх в залі будемо вже після того, як пролунає відбій. Третій – голосувати підняттям рук, як в перші роки роботи Верховної Ради», – сказав нардеп.

Співрозмовники «Главкома» з монобільшості, у яких також достатньо питань до запропонованої системи, констатують, що ухвалити постанову Стефанчука в нинішньому вигляді буде вкрай важко: «Опозиція закидає це мільярдами правок».

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підготував проєкт постанови, який передбачає можливість продовжувати пленарні засідання парламенту в укритті під час повітряної тривоги або надходження інформації про підвищену небезпеку.

Згодом Верховна Рада презентувала альтернативний формат роботи парламенту під час повітряних тривог. Депутати зможуть продовжувати засідання з укриття та голосувати за допомогою електронної системи.

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Теги: Верховна Рада Ярослав Юрчишин

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