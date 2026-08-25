Куди зник Володимир Литвин? Стефанчук зібрав живих голів Верховної Ради (фото)

Шість ексспікерів Верховної Ради зібрались у парламенті

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з колишніми очільниками українського парламенту. На спільному фото можна побачити політиків, які керували Верховною Радою в різні періоди незалежності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис фотокореспондент Андрія Нестеренка.

На світлині разом зі Стефанчуком – Дмитро Разумков, Олександр Турчинов, Володимир Рибак, Олександр Мороз, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман. Всі вони в різні роки обіймали посаду голови парламенту.

Фотокореспондент Андрій Нестеренко зазначив, що на світлині не вистачає Володимира Литвина, який протягом останніх років практично зник із української політики та рідко з'являється у загальнонаціональному інформаційному просторі, та Андрія Парубія, якого було вбито 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив.

Куди зник Володимир Литвин

Володимир Литвин двічі очолював Верховну Раду – у 2002-2006 та 2008-2012 роках. Він також був керівником Адміністрації президента Леоніда Кучми, народним депутатом та кандидатом у президенти України. Литвин належить до трьох політиків, які двічі ставали головами Верховної Ради.

Після завершення парламентської кар'єри Литвин фактично відійшов від активної політики та зосередився на науковій і викладацькій діяльності. Ще раніше сам політик називав українську політику для себе «пройденим етапом».

З університетським середовищем Литвин пов'язаний десятиліттями. Актуальні ресурси Київського національного університету імені Тараса Шевченка вказують його серед науковців кафедри новітньої історії України історичного факультету.

До слова, Володимир Литвин має родинний зв'язок з колишнім українським нардепом Андрієм Деркачем, який утік до Росії. Син Литвина Іван одружений із донькою Деркача Тетяною Тереховою. Таким чином, Литвин і Деркач є сватами.

У липні 2026 року Вищий антикорупційний суд заочно визнав Андрія Деркача винним у державній зраді та незаконному збагаченні й засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині Деркач є сенатором Російської Федерації від Астраханської області та входить до комітету Ради Федерації з оборони та безпеки. Наприкінці 2025 року також стало відомо, що в Росії Деркачу присвоїли звання «Герой Російської Федерації».

Хто зображений на фото

фото: пресслужба Верховної Ради

Руслан Стефанчук – чинний голова Верховної Ради. Очолив парламент 8 жовтня 2021 року після відставки Дмитра Разумкова. До цього був першим заступником голови Верховної Ради.

Дмитро Разумков – очолював Верховну Раду з 29 серпня 2019 року до 7 жовтня 2021 року. Він став першим спікером парламенту IX скликання, а після його відставки посаду обійняв Руслан Стефанчук.

фото з відкритих джерел

Володимир Гройсман – був головою Верховної Ради з листопада 2014-го до квітня 2016 року. Після роботи в парламенті очолив Кабінет Міністрів України. На посаді спікера його змінив Андрій Парубій.

фото з відкритих джерел

Арсеній Яценюк – очолював Верховну Раду з грудня 2007-го до листопада 2008 року. Згодом двічі очолював український уряд – у 2014-2016 роках. Яценюк став наймолодшим головою Верховної Ради в історії незалежної України – на момент обрання йому було 33 роки.

Олександр Турчинов – очолював Верховну Раду з 22 лютого до 27 листопада 2014 року. Після самоусунення Віктора Януковича від виконання повноважень Турчинов також виконував обов'язки президента України та Верховного головнокомандувача. Згодом, у 2014-2019 роках, обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

фото з відкритих джерел

Володимир Рибак – голова Верховної Ради з 13 грудня 2012 року до 22 лютого 2014 року. Представник Партії регіонів очолював парламент у період президентства Віктора Януковича та залишив посаду під час Революції гідності.

фото з відкритих джерел

Олександр Мороз – двічі очолював український парламент: у 1994-1998 роках та вдруге у 2006-2007 роках. Багаторічний лідер Соціалістичної партії України та один із ветеранів української політики часів перших десятиліть незалежності.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, як у перші тижні повномасштабного російського вторгнення рятували головні державні символи України. Разом із керівником апарату парламенту вони тимчасово винесли з будівлі Верховної Ради прапор незалежності, примірник Акта проголошення незалежності та Конституцію України.