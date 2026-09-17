До Києва прибув глава МЗС Словенії

Сибіга: Україна та Словенія зацікавлені у сильній і безпечній Європі

Сьогодні, 17 вересня, глава МЗС України Андрій Сибіга привітав у Києві міністра закордонних справ Словенії Тоне Кайзера, який прибув з візитом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Радий вітати сьогодні вранці в Києві мого словенського друга і колегу Тоне Кайзера. Вдячний йому за сміливий візит до України на тлі триваючого російського терору проти нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Сибіга наголосив, що сьогодні є багато важливих питань для обговорення. «Україна та Словенія зацікавлені у сильній і безпечній Європі, і ми можемо зробити значно більше разом, щоб сприяти її зміцненню», – сказав він.

«Ласкаво просимо до України, дорогий друже. Очікую на наші переговори та насичений і результативний порядок денний», – підсумував міністр.

До слова, у червні національні збори Словенії затвердили новий склад уряду на чолі з Янезом Яншею. За відповідне рішення проголосували 49 депутатів, ще 30 виступили проти.