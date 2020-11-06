Єрмак обіцяє не покривати кума Тищенка, якщо того спіймають на корупції

Єрмак стверджує, що «не має так званих любих друзів – наближених людей, до яких застосовуються більш м'які вимоги»

Глава Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що не покриватиме жодного близького чи знайомого, якщо того спіймають на корупції. У цьому контексті він згадав депутата Миколу Тищенка – саме вони двоє фігурують на плівках, оприлюднених депутатом Гео Леросом.

Про це Єрмак заявив в ефірі каналу «1+1».

Очільник ОП стверджує, що «не має так званих любих друзів – наближених людей, до яких застосовуються більш м'які вимоги».

Як приклад він навів свого кума Миколу Тищенка.

«Якщо з ним щось трапиться, йому буде потрібна допомога з точки зору здоров’я, з точки зору його близьких, безумовно, я прийду йому на допомогу. Але цього ніколи не буде, якщо це стосуватиметься корупції, порушення закону. Тут моя позиція є принциповою», – заявив Єрмак.

Він додав, що розмовляв із Тищенком і наголосив, що «неприпустимо використовувати ім’я глави Офісу президента (себто Єрмака) задля уникнення відповідальності за якісь протиправні дії».

Якщо ж хтось таки прикриватиметься ім’ям Єрмака, той обіцяє реакцію «ще більш жорстку», ніж у правоохоронців.

Раніше пранкер «Джокер» виявив, що Єрмак і Тищенко - куми.

Єрмак є хрещеним батьком сина народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка.

Нагадаємо, пранкер «Джокер» опублікував переписку, яка відбувалася минулого пленарного тижня, в якій він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується із заступником голови фракції партії «Слуга народу» Миколою Тищенком, зокрема, про гроші «в конвертах» для «слуг народу».