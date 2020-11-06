  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Єрмак обіцяє не покривати кума Тищенка, якщо того спіймають на корупції

    • Розсилка
    Нардеп Микола Тищенко - Єрмак обіцяє не покривати кума Тищенка, якщо того спіймають на корупції
    Нардеп Микола Тищенко

    Єрмак стверджує, що «не має так званих любих друзів – наближених людей, до яких застосовуються більш м'які вимоги»

    Глава Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що не покриватиме жодного близького чи знайомого, якщо того спіймають на корупції. У цьому контексті він згадав депутата Миколу Тищенка – саме вони двоє фігурують на плівках, оприлюднених депутатом Гео Леросом.

    Про це Єрмак заявив в ефірі каналу «1+1».

    Очільник ОП стверджує, що «не має так званих любих друзів – наближених людей, до яких застосовуються більш м'які вимоги».

    Як приклад він навів свого кума Миколу Тищенка.

    «Якщо з ним щось трапиться, йому буде потрібна допомога з точки зору здоров’я, з точки зору його близьких, безумовно, я прийду йому на допомогу. Але цього ніколи не буде, якщо це стосуватиметься корупції, порушення закону. Тут моя позиція є принциповою», – заявив Єрмак.

    Він додав, що розмовляв із Тищенком і наголосив, що «неприпустимо використовувати ім’я глави Офісу президента (себто Єрмака) задля уникнення відповідальності за якісь протиправні дії».

    Якщо ж хтось таки прикриватиметься ім’ям Єрмака, той обіцяє реакцію «ще більш жорстку», ніж у правоохоронців.

    Раніше пранкер «Джокер» виявив, що Єрмак і Тищенко - куми.

    Єрмак є хрещеним батьком сина народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка.

    Нагадаємо, пранкер «Джокер» опублікував переписку, яка відбувалася минулого пленарного тижня, в якій він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується із заступником голови фракції партії «Слуга народу» Миколою Тищенком, зокрема, про гроші «в конвертах» для «слуг народу».

    гроші партії Андрій Єрмак Микола Тищенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies