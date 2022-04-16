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    Вантажівки з РФ стоять у величезних заторах на кордонах ЄС

    &laquo;Тянучки&raquo; з фур простяглися на 80 км - Вантажівки з РФ стоять у величезних заторах на кордонах ЄС
    «Тянучки» з фур простяглися на 80 км
    фото: PA Media

    Транспорт не встиг виїхати до початку дії санкцій

    Російські вантажівки застрягли у заторі в Польщі. Автівки поспішали покинути зону Євросоюзу через початок дії санкцій. Про це пише Financial Times.

    Зокрема, п'ятий пакет санкцій передбачає, що вантажівкам Росії заборонено перебувати на території блоку з 16 квітня. Вантажівки стояли в довгих заторах станом на 15 квітня.

    «Російські вантажівки застрягли в довгих чергах, щоб виїхати з Польщі, оскільки опівночі 16 квітня вступила в силу заборона на їхнє перебування на території блоку в межах п'ятого санкційного пакету проти Росії», – мовиться у повідомленні.

    Керівник польського торгового органу для польських транспортних груп Ян Бучек розповів, що черга на прикордонному переході Корощин з Білоруссю досягла 80 кілометрів.

    У середньому ж авто стояли у заторів у понад 40 км і чекали 3-10 днів.

    «Неможливо зробити так, аби білоруські та російські вантажівки залишили територію Польщі до завтра (мовиться про 16 квітня – ред.)», – заявив Ян Бучек.

    Він додав, що Європа «повинна шукати безпечне рішення, адже будь-який агресивний крок Європи проти російських та білоруських вантажівок на кордоні миттєво викличе відплату нашим вантажівкам, які знаходяться в дорозі або повертаються з таких ринків, як Монголія, Казахстан та Узбекистан».

    За даними Бучека, орієнтовно 3 тис. польських вантажівок у Білорусі та Росії ризикують потрапити під реакцію російських та білоруських вантажівок, які чекають на кордоні.

    В Управлінні національних доходів Польщі заявили, що у п'ятницю вранці 15 квітня:

    • на переході «Корощин» вантажівки очікували 33 години;
    • на більш північному пункті пропуску «Бобровники» – 56 годин;
    • також черги на пунктах перетину кордону в Литві та Латвії.

    Мовиться, що митники ретельно перевіряють російський транспорт. Саме тому ці автівки можуть не встигнути покинути територію ЄС і тоді їх арештують.

    Керівник компанії Gurtam Олександр Куушинов, який надає програмне забезпечення для GPS-відстеження автопарку, пояснив – орієнтовно 10 тис. російських та білоруських транспортних засобів досі перебувають в ЄС.

    «Ці машини не повернуться в Росію найближчими днями», – запевнив Куушинов.

    Нагадаємо, російським та білоруським перевізникам із 9 квітня заборонено перетинати кордон Європейського союзу.

    До слова, 8 квітня ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії..

    Як повідомлялося, за останню добу Латвія не пропустила до ЄС півтори сотні фур з РФ та Білорусі.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Європа Казахстан вантажівки машини Узбекистан Україна транспорт окупація #stoprussia
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    Вантажівки з РФ стоять у величезних заторах на кордонах ЄС