Вантажівки з РФ стоять у величезних заторах на кордонах ЄС
Транспорт не встиг виїхати до початку дії санкцій
Російські вантажівки застрягли у заторі в Польщі. Автівки поспішали покинути зону Євросоюзу через початок дії санкцій. Про це пише Financial Times.
Зокрема, п'ятий пакет санкцій передбачає, що вантажівкам Росії заборонено перебувати на території блоку з 16 квітня. Вантажівки стояли в довгих заторах станом на 15 квітня.
«Російські вантажівки застрягли в довгих чергах, щоб виїхати з Польщі, оскільки опівночі 16 квітня вступила в силу заборона на їхнє перебування на території блоку в межах п'ятого санкційного пакету проти Росії», – мовиться у повідомленні.
Керівник польського торгового органу для польських транспортних груп Ян Бучек розповів, що черга на прикордонному переході Корощин з Білоруссю досягла 80 кілометрів.
У середньому ж авто стояли у заторів у понад 40 км і чекали 3-10 днів.
«Неможливо зробити так, аби білоруські та російські вантажівки залишили територію Польщі до завтра (мовиться про 16 квітня – ред.)», – заявив Ян Бучек.
Він додав, що Європа «повинна шукати безпечне рішення, адже будь-який агресивний крок Європи проти російських та білоруських вантажівок на кордоні миттєво викличе відплату нашим вантажівкам, які знаходяться в дорозі або повертаються з таких ринків, як Монголія, Казахстан та Узбекистан».
За даними Бучека, орієнтовно 3 тис. польських вантажівок у Білорусі та Росії ризикують потрапити під реакцію російських та білоруських вантажівок, які чекають на кордоні.
В Управлінні національних доходів Польщі заявили, що у п'ятницю вранці 15 квітня:
- на переході «Корощин» вантажівки очікували 33 години;
- на більш північному пункті пропуску «Бобровники» – 56 годин;
- також черги на пунктах перетину кордону в Литві та Латвії.
Мовиться, що митники ретельно перевіряють російський транспорт. Саме тому ці автівки можуть не встигнути покинути територію ЄС і тоді їх арештують.
Керівник компанії Gurtam Олександр Куушинов, який надає програмне забезпечення для GPS-відстеження автопарку, пояснив – орієнтовно 10 тис. російських та білоруських транспортних засобів досі перебувають в ЄС.
«Ці машини не повернуться в Росію найближчими днями», – запевнив Куушинов.
Нагадаємо, російським та білоруським перевізникам із 9 квітня заборонено перетинати кордон Європейського союзу.
До слова, 8 квітня ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії..
Як повідомлялося, за останню добу Латвія не пропустила до ЄС півтори сотні фур з РФ та Білорусі.