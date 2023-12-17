Путін піде на все, щоб зіпсувати євроінтеграцію України

У рішенні Євросоюзу про відкриття переговорів прекрасно все.

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Само собою залишається бажання лідерів ЄС не опинитися у заручниках Угорщини і зберегти обличчя. А також небажання Орбана бути цапом - відбувайлом для Путіна. Та й є ті в ЄС, хто поки не знає, що з нами робити, адже ще ніколи в історії переговори не починалися з країною в стані війни. Хоча звісно «своє» Орбан ще візьме, адже консенсус потрібен для відкриття і закриття кожного розділу переговорів.

А головне – ЄС «показав язика» Путіну, який в той же день розповідав на щорічній прес-конференції про «російське місто Одесу» і все інше в тому ж сенсі. Рішення про переговори є, як кажуть в Євросоюзі, геополітичним. Воно визначає нові межі Європи і власне нову Європу.

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Яка здатна показувати не тільки язик, а й зуби. І так само здатна підтримати одеситів, як і всіх українців в їхньому рішенні бути європейцями, а не частиною російської імперії.

Путін зробить все, щоб зіпсувати нашу євроінтеграцію, тут не потрібно себе вводити в оману – для нього наше членство в ЄС такий самий кошмар, як і наше членство в НАТО.

Боротьба за Євросоюз тільки починається. Але Україна повертається в Європу, в якомусь сенсі це реінтеграція, адже ми частиною Європи були до моменту російської окупації, а РФ Європу залишає. Українці завжди були європейцями і цей факт тепер політиччно та ментально прийнятий в Євросоюзі.

Саміт ЄС запустив новий геополітичний та історичний відлік, його вже не зупинити.