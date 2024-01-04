Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хто буде наступником Кім Чен Ина? Розвідка назвала ім'я можливого кандидата

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хто буде наступником Кім Чен Ина? Розвідка назвала ім'я можливого кандидата
Кім Чен Ин почав постійно з'являтись на публічних заходах із донькою
фото: Yonhap

Ймовірно, наступницею північнокорейського диктатора Кім Чен Ина стане донька, але є і інші варіанти

Найбільш вірогідним спадкоємцем лідера КНДР Кім Чен Ина є його дочка Чжу Е, вважає кандидат на посаду голови Національної розвідувальної служби (NIS) Південної Кореї Чо Тхе Ен. За даними агентства Yonhap, фахівці розвідки дійшли такого висновку на основі аналізу публічних появ потенційної наступниці.

При цьому зазначається, що до публічних виступів Чжу Е проявляють підвищену увагу. У той же час розвідка раніше вважала передчасним називати дочку Кім Чен Іна найімовірнішою наступницею. Чо Тхе Ен не виключає й інших варіантів, оскільки лідер КНДР, як і раніше, залишається здоровим. До того ж у лідера КНДР є чимало інших братів і сестер.

Раніше NIS заявляв, що «занадто рано» визначати, що Чжу Е стане очевидною спадкоємицею Кім Чен Ина в глибоко патріархальному суспільстві, де домінують чоловіки. Чо Тхе Ен зазначив, що Кім Чен Ин, ймовірно, має ще одну дитину, не уточнюючи ніяких подробиць. Відомо, що Чжу Е  – друга дитина Кіма, але немає підтверджених деталей про його інших його, зокрема нічого не відомо про їхню стать.

Також лідер КНДР Кім Чен Ин з нагоди Дня авіації 30 листопада привітав льотчиків та відвідав Командування ВПС Корейської народної армії (КНА) та авіаційний полк. Проте увагу журналістів привернуло те, що на військовий захід Кім Чен Ин прибув разом із своєю малолітньою донькою. 

У другій половині дня Кім Чен Ин разом із дочкою Чжу Е вирушив до авіаційного полку 1-ї авіаційної дивізії КНА. Лідера КНДР зустріли командири та пілоти, потім він спостерігав за демонстраційним польотом. Донька, вдягнена у шкіряне пальто із хутром та темні окуляри, спостерігала за подіями і також фотографувалась із командуванням полку.

Пізніше Кім Чен Ин привів 10-річну доньку на випробування балістики. Дочка Кім Чен Ина разом зі своїм батьком побувала на випробуваннях балістичної ракети, що може слугувати ще однією вказівкою на лінію спадкоємності в північнокорейському керівництві.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав своїм військовим «дотла знищити» Сполучені Штати та Південну Корею, якщо їх спровокують, пише Associated Press.

Очікується, що Кім активізує випробування зброї у 2024 році напередодні президентських виборів у США в листопаді. Багато експертів кажуть, що він, ймовірно, вважає, що розширений ядерний арсенал дозволить йому домогтися поступок з боку США, якщо колишній президент Дональд Трамп буде переобраний.

Читайте також: Новий ядерний реактор, ракета і зброя для Росії: розкрито план Кім Чен Ина
Теги: розвідка зброя Північна Корея Кім Чен Ин ракета диктатор дочка дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Левова частина російських ракет була скерована на київську ТЕЦ-5
Нічний ракетний терор Києва. Експерт розповів, куди цілив ворог
14 грудня, 2023, 14:38
Експерт зазначив, що ЗСУ отримали далекобійні ракети з вищою дальністю, адже в іншому разі Україні було б важко знищити «Новочеркаськ»
Ексгенерал Бундесверу пояснив, як ЗСУ знищили корабель «Новочеркаськ»
28 грудня, 2023, 17:00
Путін в черговий раз звинуватив ЗСУ в тому, що постійно робить саме російська армія
Путін зізнався, які спецоперації України довели його «до кипіння»
1 сiчня, 15:15
Союзники по НАТО об'єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни Росії проти України
Чотири країни-члени НАТО придбають рекордну кількість ракет до Patriot
Вчора, 16:53
У мережі активізувалося створення фейкових Telegram-каналів
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів
17 грудня, 2023, 02:52
Північна Корея запустила в Японське море балістичну ракету малої дальності
Країни G7 відреагували на запуски ракет КНДР
20 грудня, 2023, 04:18
Російські офіцери жаліються на великі втрати, які зазнає армія під Авдіївкою
Наказ Путіна взяти Авдіївку: окупанти отримали новий термін
17 грудня, 2023, 19:03
КНДР може запустити реактор у Йонбені влітку 2024 року
Новий ядерний реактор, ракета і зброя для Росії: розкрито план Кім Чен Ина
29 грудня, 2023, 11:27
У Києві та області працює ППО
Частина Києва знеструмлена через ракетну атаку
2 сiчня, 07:54

Політика

Хто буде наступником Кім Чен Ина? Розвідка назвала ім'я можливого кандидата
Хто буде наступником Кім Чен Ина? Розвідка назвала ім'я можливого кандидата
У США з'явився новий кандидат у президенти: що про нього відомо
У США з'явився новий кандидат у президенти: що про нього відомо
Ракета РФ порушила повітряний простір Польщі: влада країни назвала ймовірний задум Кремля
Ракета РФ порушила повітряний простір Польщі: влада країни назвала ймовірний задум Кремля
Відставка канцлера Шольца на часі? Результати опитування громадян Німеччини
Відставка канцлера Шольца на часі? Результати опитування громадян Німеччини
Полковник британської армії озвучив умову для введення військ НАТО в Україну
Полковник британської армії озвучив умову для введення військ НАТО в Україну
Кірбі назвав переваги та слабкі місця росіян у війні
Кірбі назвав переваги та слабкі місця росіян у війні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Китай відреагував на масштабні обстріли РФ по Україні
29K
Франція відреагувала на обстріл Білгорода та розлютила Кремль
21K
Масштабний обмін полонених: опубліковано повний список звільнених українців
18K
Путін хоче припинення вогню?
17K
«Вечірній квартал» зробив заяву щодо номера про переселенку зі Скадовська, який обурив українців
8936
Українська співачка обурена номером «95-го кварталу»: коміки використали пісню її батька

Новини

Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Сьогодні, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Сьогодні, 06:00
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Вчора, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Вчора, 10:13

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua