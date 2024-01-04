Хто буде наступником Кім Чен Ина? Розвідка назвала ім'я можливого кандидата

Ймовірно, наступницею північнокорейського диктатора Кім Чен Ина стане донька, але є і інші варіанти

Найбільш вірогідним спадкоємцем лідера КНДР Кім Чен Ина є його дочка Чжу Е, вважає кандидат на посаду голови Національної розвідувальної служби (NIS) Південної Кореї Чо Тхе Ен. За даними агентства Yonhap, фахівці розвідки дійшли такого висновку на основі аналізу публічних появ потенційної наступниці.

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При цьому зазначається, що до публічних виступів Чжу Е проявляють підвищену увагу. У той же час розвідка раніше вважала передчасним називати дочку Кім Чен Іна найімовірнішою наступницею. Чо Тхе Ен не виключає й інших варіантів, оскільки лідер КНДР, як і раніше, залишається здоровим. До того ж у лідера КНДР є чимало інших братів і сестер.

Раніше NIS заявляв, що «занадто рано» визначати, що Чжу Е стане очевидною спадкоємицею Кім Чен Ина в глибоко патріархальному суспільстві, де домінують чоловіки. Чо Тхе Ен зазначив, що Кім Чен Ин, ймовірно, має ще одну дитину, не уточнюючи ніяких подробиць. Відомо, що Чжу Е – друга дитина Кіма, але немає підтверджених деталей про його інших його, зокрема нічого не відомо про їхню стать.

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Також лідер КНДР Кім Чен Ин з нагоди Дня авіації 30 листопада привітав льотчиків та відвідав Командування ВПС Корейської народної армії (КНА) та авіаційний полк. Проте увагу журналістів привернуло те, що на військовий захід Кім Чен Ин прибув разом із своєю малолітньою донькою.

У другій половині дня Кім Чен Ин разом із дочкою Чжу Е вирушив до авіаційного полку 1-ї авіаційної дивізії КНА. Лідера КНДР зустріли командири та пілоти, потім він спостерігав за демонстраційним польотом. Донька, вдягнена у шкіряне пальто із хутром та темні окуляри, спостерігала за подіями і також фотографувалась із командуванням полку.

Пізніше Кім Чен Ин привів 10-річну доньку на випробування балістики. Дочка Кім Чен Ина разом зі своїм батьком побувала на випробуваннях балістичної ракети, що може слугувати ще однією вказівкою на лінію спадкоємності в північнокорейському керівництві.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав своїм військовим «дотла знищити» Сполучені Штати та Південну Корею, якщо їх спровокують, пише Associated Press.

Очікується, що Кім активізує випробування зброї у 2024 році напередодні президентських виборів у США в листопаді. Багато експертів кажуть, що він, ймовірно, вважає, що розширений ядерний арсенал дозволить йому домогтися поступок з боку США, якщо колишній президент Дональд Трамп буде переобраний.