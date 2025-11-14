Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу
Політик назвав поступову відмову ЄС від імпорту газу з Росії «незаконним рішенням»
фото: AP

Прем’єр Угорщини каже, що шукає способи переконати ЄС не відмовлятися від російського газу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд подасть до суду на Європейський Союз через рішення про припинення імпорту російського газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Будапешт досі сильно залежить від імпорту російських енергоносіїв. Однак у жовтні країни ЄС домовилися поступово відмовитися від імпорту газу з Росії до кінця 2027 року. Всі, крім Угорщини та Словаччини, підтримали цей крок.

Угорський прем'єр каже, що шукає засоби, аби переконати Брюссель не відмовлятися від російського газу. «Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, що суперечить європейським цінностям, яке було обрано Брюсселем, щоб заткнути національний уряд, який з ним не згоден. Ми звертаємося до європейського суду», – зазначив Орбан.

Нагадаємо, Орбан прокоментував корупційний скандал в українському «Енергоатомі» та розкритикував європейську фінансову підтримку Києва. За його словами, в Україні «зірвалася золота кришка».

«Міністерка енергетики вже подала у відставку, а головний підозрюваний покинув Україну. І саме в цей хаос брюссельці хочуть вливати гроші європейських платників податків – щоб те, що не витрачають на фронті, розкрадала воєнна мафія. Божевілля. Дякуємо, але ми в цьому участі не беремо. Гроші угорців ми не відправляємо в Україну», – йдеться в повідомленні.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незадоволення заявами Зеленського про членство України в ЄС, наголосивши, що Будапешт надав Києву значну допомогу під час війни, включно з прийомом біженців і постачанням електроенергії, і не вважає себе винним перед Україною.

Читайте також:

Теги: газ Угорщина Віктор Орбан Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський пояснив, чому Будапешт не підходить для мирних переговорів
«Будапешт – не найкращий майданчик». Зеленський розказав, як переконував Віткоффа
20 жовтня, 10:08
ЄС поставив Сербію перед вибором: санкції проти РФ або кінець шляху до Євросоюзу
ЄС поставив Сербію перед вибором: санкції проти РФ або кінець шляху до Євросоюзу
23 жовтня, 05:47
Рятувальники ліквідували всі пожежі
Рятувальники показали наслідки удару РФ по нафтогазових об'єктах на Полтавщині
22 жовтня, 17:57
Папа Римський прийняв у Ватикані главу уряду Угорщини
Орбан попросив Папу Римського підтримати «антивоєнні зусилля» Угорщини
27 жовтня, 17:22
Яхту Медведчука намагалися вкрасти сім людей
Стало відомо, чому досі не вдалося продати елітну яхту Медведчука
25 жовтня, 18:45
Плани Путіна щодо ядерного випробування занепокоїли ЄС
ЄС закликав Росію припинити ядерні погрози
6 листопада, 17:31
Норвегія відмовилася використовувати суверенний фонд
Норвегія не задіє свій фонд для гарантії кредиту ЄС Україні
12 листопада, 16:55
Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме кошти Україні через корупційний скандал
Орбан звинуватив Україну у «воєнній мафії» після скандалу в «Енергоатомі»
Вчора, 14:40
Російські ракети та дрони в жовтні вивели з ладу понад половину українського газовидобутку
Атаки на газову інфраструктуру. Енергетичний експерт попередив європейців про можливий сценарій
3 листопада, 16:01

Політика

Дональд Туск підтвердив відкриття прикордонних пунктів з Білоруссю
Дональд Туск підтвердив відкриття прикордонних пунктів з Білоруссю
МЗС Азербайджану вручило ноту протесту російському послу через обстріл Києва
МЗС Азербайджану вручило ноту протесту російському послу через обстріл Києва
Прем'єрка Литви заявила, що країна контролює загрозу метеокуль з Білорусі
Прем'єрка Литви заявила, що країна контролює загрозу метеокуль з Білорусі
Угорщина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу
Угорщина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу
Розвідка Канади фіксує зростання шпигунських операцій Росії та Китаю в Арктиці
Розвідка Канади фіксує зростання шпигунських операцій Росії та Китаю в Арктиці
Ізраїль відмовив у візиті прем'єр-міністру Норвегії
Ізраїль відмовив у візиті прем'єр-міністру Норвегії

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua