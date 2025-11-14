Угорщина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу

Прем’єр Угорщини каже, що шукає способи переконати ЄС не відмовлятися від російського газу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд подасть до суду на Європейський Союз через рішення про припинення імпорту російського газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Будапешт досі сильно залежить від імпорту російських енергоносіїв. Однак у жовтні країни ЄС домовилися поступово відмовитися від імпорту газу з Росії до кінця 2027 року. Всі, крім Угорщини та Словаччини, підтримали цей крок.

Угорський прем'єр каже, що шукає засоби, аби переконати Брюссель не відмовлятися від російського газу. «Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, що суперечить європейським цінностям, яке було обрано Брюсселем, щоб заткнути національний уряд, який з ним не згоден. Ми звертаємося до європейського суду», – зазначив Орбан.

Нагадаємо, Орбан прокоментував корупційний скандал в українському «Енергоатомі» та розкритикував європейську фінансову підтримку Києва. За його словами, в Україні «зірвалася золота кришка».

«Міністерка енергетики вже подала у відставку, а головний підозрюваний покинув Україну. І саме в цей хаос брюссельці хочуть вливати гроші європейських платників податків – щоб те, що не витрачають на фронті, розкрадала воєнна мафія. Божевілля. Дякуємо, але ми в цьому участі не беремо. Гроші угорців ми не відправляємо в Україну», – йдеться в повідомленні.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незадоволення заявами Зеленського про членство України в ЄС, наголосивши, що Будапешт надав Києву значну допомогу під час війни, включно з прийомом біженців і постачанням електроенергії, і не вважає себе винним перед Україною.