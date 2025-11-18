Головна Світ Політика
Франція готова виготовляти винищувачі для України: у WSJ вказали на проблему

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Україна може не так швидко отримати бойові літаки Rafale, як хотілося, через навантаження компанії виробника
Україна планує закупити близько сотні французьких бойових літаків Rafale, але є проблема з фінансуванням 

Франція активно просуває план значного посилення повітряної могутності України протягом наступного десятиліття шляхом надання нових винищувачів та сучасних систем протиракетної оборони. Проте, як зазначає The Wall Street Journal, ключовим невирішеним питанням залишається фінансування цього масштабного проєкту, передає «Главком».

Президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон підписали у Парижі декларацію про наміри щодо глобального оновлення української авіації та ППО.

Згідно з програмою, Україна планує закупити близько сотні французьких бойових літаків Rafale виробництва компанії Dassault Aviation. Крім винищувачів, план передбачає постачання іншого високотехнологічного озброєння, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP-T, сучасних радарів та бойових безпілотників.

Аналітики у сфері оборони поставилися до цієї заяви скептично. Видання припускає, що ні Київ, ні Париж не мають достатніх коштів, щоб профінансувати виробництво цієї кількості винищувачів.

Франція покладає надії на те, що Європейський Союз візьме на себе частину витрат, оскільки існуючих програм підтримки недостатньо. Французькі чиновники наполягають на тому, щоб ЄС розробив довгострокову стратегію фінансування військового потенціалу України на найближчі роки. Наразі у Євросоюзі розглядається варіант надання Україні позики у розмірі €183 млрд. Ці кошти пропонується отримати із заморожених російських активів, хоча це питання пов'язане зі значними юридичними та політичними труднощами.

Крім того, аналітики відзначають, що французька компанія Dassault Aviation вже має повний портфель замовлень, і її виробничі потужності можуть бути нездатні швидко забезпечити постачання нових літаків для України.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

Також у Парижі Зеленський і Макрон взяли участь в українсько-французькому форумі з питань спільного виробництва дронів.

Теги: Європейський Союз озброєння Еммануель Макрон Володимир Зеленський фінансування Париж

