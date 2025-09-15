Україна та ЄС завершили скринінг за останнім кластером переговорів про вступ
За результатами скринінгу буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство
Українська делегація разом з Європейською комісією завершили скринінгові зустрічі у Брюсселі за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Зазначається, що протягом трьох днів роботи Україна презентувала 28 тематичних блоків, зокрема щодо реформ у сільському господарстві, прогрес у цифровізації, державну підтримку, ринкове регулювання та розвиток аграрного сектору.
Крім того, було представлено рівень узгодження законодавства України з актами права ЄС (acquis ЄС) за такими напрямами, як горизонтальні питання, що охоплюють фінансові та адміністративні структури, сільськогосподарські ринки, політика у сфері якості, органічне виробництво, а також просування сільськогосподарської продукції.
Як повідомлялось, у вересні 2025 року проходить офіційний скринінг щодо вступу України в ЄС за пʼятим кластером «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». У його рамках пройдуть скринінги по трьох переговорних розділах.
Пʼятий кластер – це фінальний з кластерів у межах двосторонніх зустрічей у процесі скринінгу. За його результатами буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство. Скринінг є початком переговорів про вступ України до ЄС.
Нагадаємо, у липні Україна успішно завершила скринінг четвертого кластера для переговорів про вступ до ЄС.
До слова, європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна продовжує виконувати свої зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Ціль приєднатися до ЄС до 2030 року залишається актуальною.
