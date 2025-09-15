Головна Країна Політика
Україна та ЄС завершили скринінг за останнім кластером переговорів про вступ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна та ЄС завершили скринінг за останнім кластером переговорів про вступ
Протягом трьох днів роботи Україна презентувала 28 тематичних блоків
фото: me.gov.ua/Мінекономіки

За результатами скринінгу буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство

Українська делегація разом з Європейською комісією завершили скринінгові зустрічі у Брюсселі за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що протягом трьох днів роботи Україна презентувала 28 тематичних блоків, зокрема щодо реформ у сільському господарстві, прогрес у цифровізації, державну підтримку, ринкове регулювання та розвиток аграрного сектору.

Крім того, було представлено рівень узгодження законодавства України з актами права ЄС (acquis ЄС) за такими напрямами, як горизонтальні питання, що охоплюють фінансові та адміністративні структури, сільськогосподарські ринки, політика у сфері якості, органічне виробництво, а також просування сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялось, у вересні 2025 року проходить офіційний скринінг щодо вступу України в ЄС за пʼятим кластером «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». У його рамках пройдуть скринінги по трьох переговорних розділах.

Пʼятий кластер – це фінальний з кластерів у межах двосторонніх зустрічей у процесі скринінгу. За його результатами буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство. Скринінг є початком переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо, у липні Україна успішно завершила скринінг четвертого кластера для переговорів про вступ до ЄС.

До слова, європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна продовжує виконувати свої зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Ціль приєднатися до ЄС до 2030 року залишається актуальною.

