Європа закликає до компромісу з Росією, бо хоче повернутися у довоєнний час, – Подоляк

Європейці хочуть повернутися у світ до 24 лютого, а Росія активізувала своє лобі, тому в Старому світі все частіше чуються заклики до компромісу із країною-агресором

У Європі активізувалося російське лобі

Європейські еліти підсвідомо прагнуть повернутися у довоєнний час, тому зараз з’явилися заклики до України піти на якісь поступки агресору. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив у інтерв’ю «Лівому берегу».

Крім того, за словами Подоляка, російське лобі в Європі нікуди не ділося. А це не тільки колишні високопосадовці, які нині займають посади у наглядових радах російських компаній, а і велика кількість журналістів.

«Росія вкладала гроші навіть в університети, створюючи філософські наративи, які домінували в Європі певний час», – заявив радник голови Офісу президента.

Втім, висловив упевненість Подоляк, проросійська позиція в Європі уже не буде домінувати, бо Росія сама знищила власну репутацію. Але, зазначив представник Банкової, подібні заяви про необхідність компромісу будуть з’являтися і надалі.

Також Європа не відмовиться від підтримки України, бо на боці нашої держави – суспільна думка в цих країнах. Тому європейські політики зараз постали перед складним вибором. «Вони хочуть повернутись у минуле, але при цьому мають відповідати на запити свого суспільства. А це суспільство говорить одну просту річ: ви не можете більше мати такі відносини з Російською Федерацією, які у вас були до війни», – пояснив Подоляк.

Радник голови президентської канцелярії розкритикував заяви європейців про можливі компроміси з країною-агресором: «Інтелектуально Стара Європа виглядає дуже дивно. Вона регресує, на жаль».

Нагадаємо, колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер запропонував Україні погодитися на визнання Криму російським. На це гостро відреагував президент Зеленський, нагадавши, як сам Кіссинджер з родиною тікав із гітлерівської Німеччини 1938 року, а не намагався «адаптуватися до нацистів».